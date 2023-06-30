https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881458769.html

Власти ограничили движение общественного транспорта в Парижском регионе

Власти ограничили движение общественного транспорта в Парижском регионе - РИА Новости, 30.06.2023

Власти ограничили движение общественного транспорта в Парижском регионе

Движение общественного транспорта в Парижском регионе будет прекращаться ежедневно после 21 часов до дальнейших распоряжений из-за массовых беспорядков,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:37

2023-06-30T14:37

2023-06-30T14:47

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Движение общественного транспорта в Парижском регионе будет прекращаться ежедневно после 21 часов до дальнейших распоряжений из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщило в пятницу в Twitter управление IDF Mobilités, которое контролирует и координирует транспортные компании в регионе."В консультации с префектурой полиции все трамваи и автобусы в регионе Иль-де-Франс будут остановлены самое позднее в 21 час. Эта мера для обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров будет проводиться каждый день до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении организации.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

франция

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере