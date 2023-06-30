Во Франции рассказали о разрушениях после ночных беспорядков

Parisien: участники беспорядков во Франции повредили около 80 зданий полиции и жандармерии
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.