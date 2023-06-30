https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881444172.html

Во Франции рассказали о разрушениях после ночных беспорядков

Во Франции рассказали о разрушениях после ночных беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции рассказали о разрушениях после ночных беспорядков

Около 80 зданий сил правопорядка во Франции получили повреждения в ходе массовых беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:50

2023-06-30T13:50

2023-06-30T13:50

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

париж

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Около 80 зданий сил правопорядка во Франции получили повреждения в ходе массовых беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщила в пятницу газета Parisien со ссылкой на данные французского МВД. "Около 80 зданий сил правопорядка получили повреждения", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что было зафиксировано 39 нападений на здания национальной полиции, 24 нападения – на здания местной полиции и 16 атак – на казармы жандармерии. Кроме того, власти также получили сообщения о 119 нападениях на общественные здания, в том числе о поджоге или повреждениях 34 мэрий, 28 школ и 57 других зданий. Ранее сообщалось, что более 3,8 тысячи пожаров зафиксировали во Франции минувшей ночью на фоне массовых беспорядков. В общей сложности повреждения получили 1919 автомобилей и 492 здания. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспорядки во французском Нантере Беспорядки во французском Нантере 2023-06-30T13:50 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж