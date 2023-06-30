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Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
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15:45 30.06.2023 (обновлено: 15:54 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/france-1881486261.html
Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ
Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ
Один человек погиб во Французской Гвиане в ходе беспорядков на фоне смерти 17-летнего подростка от рук сотрудника полиции, сообщает радиостанция France Info. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:45
2023-06-30T15:54
в мире
французская гвиана
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
париж
франция
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб во Французской Гвиане в ходе беспорядков на фоне смерти 17-летнего подростка от рук сотрудника полиции, сообщает радиостанция France Info. "Мужчина был ранен шальной пулей, когда он находился у себя дома... (он) скончался от полученных ран", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что беспорядки вспыхнули в Кайенне, Макурии и Куру. Согласно радиостанции, протестующие поджигали мусор, забрасывали камнями машины. Несколько человек были задержаны. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881444172.html
французская гвиана
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в мире, французская гвиана, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж, франция
В мире, Французская Гвиана, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Париж, Франция
Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ

France Info: во время беспорядков во Французской Гвиане мужчина погиб от пулевого ранения

© AFP 2023 / JODY AMIETПолицейский участок в Кайенне, Французская Гвиана
Полицейский участок в Кайенне, Французская Гвиана - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / JODY AMIET
Полицейский участок в Кайенне, Французская Гвиана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб во Французской Гвиане в ходе беспорядков на фоне смерти 17-летнего подростка от рук сотрудника полиции, сообщает радиостанция France Info.
"Мужчина был ранен шальной пулей, когда он находился у себя дома... (он) скончался от полученных ран", - говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что беспорядки вспыхнули в Кайенне, Макурии и Куру. Согласно радиостанции, протестующие поджигали мусор, забрасывали камнями машины. Несколько человек были задержаны.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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В миреФранцузская ГвианаБеспорядки во Франции после убийства подростка в НантереПарижФранция
 
 
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