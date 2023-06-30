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Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ

Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023

Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ

Один человек погиб во Французской Гвиане в ходе беспорядков на фоне смерти 17-летнего подростка от рук сотрудника полиции, сообщает радиостанция France Info. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:45

2023-06-30T15:45

2023-06-30T15:54

в мире

французская гвиана

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

париж

франция

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб во Французской Гвиане в ходе беспорядков на фоне смерти 17-летнего подростка от рук сотрудника полиции, сообщает радиостанция France Info. "Мужчина был ранен шальной пулей, когда он находился у себя дома... (он) скончался от полученных ран", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что беспорядки вспыхнули в Кайенне, Макурии и Куру. Согласно радиостанции, протестующие поджигали мусор, забрасывали камнями машины. Несколько человек были задержаны. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881444172.html

французская гвиана

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