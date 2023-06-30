https://ria.ru/20230630/forum-1881545596.html

В Сочи открылся Черноморский форум виноделия

В Сочи открылся Черноморский форум виноделия - РИА Новости, 30.06.2023

В Сочи открылся Черноморский форум виноделия

Юбилейный Х Черноморский форум виноделия стартовал в Сочи, представители 23 компаний из девяти винодельческих регионов приехали на курорт, чтобы обсудить новые... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:04

2023-06-30T19:04

2023-06-30T19:04

сочи

россия

кавказ

экономика

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СОЧИ, 30 июн - РИА Новости. Юбилейный Х Черноморский форум виноделия стартовал в Сочи, представители 23 компаний из девяти винодельческих регионов приехали на курорт, чтобы обсудить новые методы сотрудничества в современных экономических и геополитических условиях, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы отмечают, что в этом году в форуме принимают участие 23 компании - это почти тысяча участников из девяти винодельческих регионов, чья деятельность связана с производством вина. "Сегодня мы будем обсуждать баланс между импортом и внутренним производством, будем искать пути сотрудничества", - рассказал РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия (ЧВФ) Виталий Меркушев. Черноморский форум виноделия стартовал в 2014 году, за все время в мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек, 700 компаний и организаций. Форум проводился на площадках в России, странах Кавказа, на Балканах и в Центральной Европе.

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сочи, россия, кавказ, экономика