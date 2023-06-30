https://ria.ru/20230630/forum-1881545596.html
В Сочи открылся Черноморский форум виноделия
В Сочи открылся Черноморский форум виноделия - РИА Новости, 30.06.2023
В Сочи открылся Черноморский форум виноделия
Юбилейный Х Черноморский форум виноделия стартовал в Сочи, представители 23 компаний из девяти винодельческих регионов приехали на курорт, чтобы обсудить новые... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:04
2023-06-30T19:04
2023-06-30T19:04
сочи
россия
кавказ
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836906839_0:39:3079:1771_1920x0_80_0_0_6b42a69b0529c0a40537aefc31d09cba.jpg
СОЧИ, 30 июн - РИА Новости. Юбилейный Х Черноморский форум виноделия стартовал в Сочи, представители 23 компаний из девяти винодельческих регионов приехали на курорт, чтобы обсудить новые методы сотрудничества в современных экономических и геополитических условиях, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы отмечают, что в этом году в форуме принимают участие 23 компании - это почти тысяча участников из девяти винодельческих регионов, чья деятельность связана с производством вина. "Сегодня мы будем обсуждать баланс между импортом и внутренним производством, будем искать пути сотрудничества", - рассказал РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия (ЧВФ) Виталий Меркушев. Черноморский форум виноделия стартовал в 2014 году, за все время в мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек, 700 компаний и организаций. Форум проводился на площадках в России, странах Кавказа, на Балканах и в Центральной Европе.
https://ria.ru/20230620/vino-1879275423.html
сочи
россия
кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836906839_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_0424c43c0ab6b5110bccf98c6e75d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, кавказ, экономика
Сочи, Россия, Кавказ, Экономика
В Сочи открылся Черноморский форум виноделия
В Сочи открылся юбилейный Х Черноморский форум виноделия
СОЧИ, 30 июн - РИА Новости. Юбилейный Х Черноморский форум виноделия стартовал в Сочи, представители 23 компаний из девяти винодельческих регионов приехали на курорт, чтобы обсудить новые методы сотрудничества в современных экономических и геополитических условиях, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы отмечают, что в этом году в форуме принимают участие 23 компании - это почти тысяча участников из девяти винодельческих регионов, чья деятельность связана с производством вина.
"Сегодня мы будем обсуждать баланс между импортом и внутренним производством, будем искать пути сотрудничества", - рассказал РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия (ЧВФ) Виталий Меркушев.
Черноморский форум виноделия стартовал в 2014 году, за все время в мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек, 700 компаний и организаций. Форум проводился на площадках в России
, странах Кавказа
, на Балканах
и в Центральной Европе.
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию