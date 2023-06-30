Лидеры ЕС поддержали ключевые принципы мирной "формулы Зеленского"
На саммите ЕС в Брюсселе выразили поддержку ключевым принципам мирной "формулы Зеленского"
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении добиваться международной поддержки "ключевых принципов и целей" так называемой мирной формулы Владимира Зеленского, тогда как ранее в институтах ЕС неоднократно говорили о полной и безоговорочной поддержке всей украинской инициативы.
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"Европейский союз и его государства-члены активизируют свои дипломатические усилия и продолжат сотрудничать с Украиной и другими странами для обеспечения максимально широкой международной поддержки ключевых принципов и целей украинской формулы мира, в том числе посредством предстоящего глобального саммита мира", - указывается в документе по итогам первого дня встречи в верхах.
Европейский саммит также допустил появление и других мирных инициатив, подчеркнув, что "любая мирная инициатива должна базироваться на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ". При этом в тексте отсутствует ставшая в последнее время традиционной фраза о том, что в Евросоюзе не поддержат инициативу, если она будет предполагать "замораживание" украинского конфликта.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.