Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС поддержали ключевые принципы мирной "формулы Зеленского" - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/formula-1881343978.html
Лидеры ЕС поддержали ключевые принципы мирной "формулы Зеленского"
Лидеры ЕС поддержали ключевые принципы мирной "формулы Зеленского" - РИА Новости, 30.06.2023
Лидеры ЕС поддержали ключевые принципы мирной "формулы Зеленского"
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении добиваться международной поддержки "ключевых принципов и целей" так называемой мирной формулы... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T04:16
2023-06-30T04:16
украина
москва
киев
владимир зеленский
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении добиваться международной поддержки "ключевых принципов и целей" так называемой мирной формулы Владимира Зеленского, тогда как ранее в институтах ЕС неоднократно говорили о полной и безоговорочной поддержке всей украинской инициативы. "Европейский союз и его государства-члены активизируют свои дипломатические усилия и продолжат сотрудничать с Украиной и другими странами для обеспечения максимально широкой международной поддержки ключевых принципов и целей украинской формулы мира, в том числе посредством предстоящего глобального саммита мира", - указывается в документе по итогам первого дня встречи в верхах. Европейский саммит также допустил появление и других мирных инициатив, подчеркнув, что "любая мирная инициатива должна базироваться на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ". При этом в тексте отсутствует ставшая в последнее время традиционной фраза о том, что в Евросоюзе не поддержат инициативу, если она будет предполагать "замораживание" украинского конфликта. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881342349.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, москва, киев, владимир зеленский, евросоюз, в мире
Украина, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, В мире
Лидеры ЕС поддержали ключевые принципы мирной "формулы Зеленского"

На саммите ЕС в Брюсселе выразили поддержку ключевым принципам мирной "формулы Зеленского"

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении добиваться международной поддержки "ключевых принципов и целей" так называемой мирной формулы Владимира Зеленского, тогда как ранее в институтах ЕС неоднократно говорили о полной и безоговорочной поддержке всей украинской инициативы.
«
"Европейский союз и его государства-члены активизируют свои дипломатические усилия и продолжат сотрудничать с Украиной и другими странами для обеспечения максимально широкой международной поддержки ключевых принципов и целей украинской формулы мира, в том числе посредством предстоящего глобального саммита мира", - указывается в документе по итогам первого дня встречи в верхах.
Европейский саммит также допустил появление и других мирных инициатив, подчеркнув, что "любая мирная инициатива должна базироваться на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ". При этом в тексте отсутствует ставшая в последнее время традиционной фраза о том, что в Евросоюзе не поддержат инициативу, если она будет предполагать "замораживание" украинского конфликта.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой
Вчера, 03:39
 
УкраинаМоскваКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала