https://ria.ru/20230630/forma-1881341438.html

Российские военные начали получать форму, созданную специально для СВО

Российские военные начали получать форму, созданную специально для СВО - РИА Новости, 30.06.2023

Российские военные начали получать форму, созданную специально для СВО

Российские военнослужащие начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца, Минобороны опубликовало видеозапись раздачи обмундирования на... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T03:11

2023-06-30T03:11

2023-06-30T14:44

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца, Минобороны опубликовало видеозапись раздачи обмундирования на передовых позициях."В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершен, личный состав группировки будет в полном объеме переодет в данные предметы военной одежды, что повысит качество выполнения прямых обязанностей на линии боевого соприкосновения и приблизит нашу неотвратимую победу", — рассказал начальник вещевой службы соединения Западного военного округа с позывным Энгельс.Новая форма выполнена из современных комбинированных материалов, которые защищают уязвимые зоны тела, в частности суставы, и не дают военнослужащему замерзнуть или вспотеть.Комплект состоит из куртки, брюк и боевой рубахи, а также ветро- и влагозащитного костюма. Также бойцы получили новые ботинки, созданные специально для участников спецоперации. Их поверхность из нубука, по бокам вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой, а за счет мембраны ноги в них не потеют. Некоторые подразделения приступили к выполнению задач в новой одежде. В частности, новые комплекты уже получили бойцы из расчетов 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б".

https://ria.ru/20230629/antidronovyy-1881086893.html

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россия, безопасность