https://ria.ru/20230630/farmer-1881516850.html
Два концерта Милен Фармер отменили во Франции из-за беспорядков
Два концерта Милен Фармер отменили во Франции из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
Два концерта Милен Фармер отменили во Франции из-за беспорядков
Два концерта певицы Милен Фармер, запланированные на 30 июня и первое июля, отменили на стадионе "Стад де Франс" в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Причиной... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:51
2023-06-30T17:51
2023-06-30T17:51
шоубиз
милен фармер
франция
париж
стад де франс
музыка
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Два концерта певицы Милен Фармер, запланированные на 30 июня и первое июля, отменили на стадионе "Стад де Франс" в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Причиной послужили беспорядки во Франции, сообщает BFMTV.Фармер собиралась дать концерты в рамках тура Nevermore. Она планировала исполнить новые композиции и свои мировые хиты. Выступление в Сен-Дени должно было состояться впервые за четыре года. Мировое турне исполнительницы началось третьего июня во французском Лилле. Последний концерт запланирован на 29 июля в Ницце. Пока неизвестно, состоятся ли выступления Фармер на родине. Беспорядки во Франции начались с того, что утром 27 июня в Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля. По информации стражей порядка, молодой человек отказался выполнять их условия. После этого в стране вспыхнули акции протеста, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милен фармер, франция, париж, стад де франс, музыка
Шоубиз, Милен Фармер, Франция, Париж, Стад де Франс, Музыка
Два концерта Милен Фармер отменили во Франции из-за беспорядков
Два концерта певицы Милен Фармер отменили на стадионе в Сен-Дени из-за беспорядков
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
Два концерта певицы Милен Фармер, запланированные на 30 июня и первое июля, отменили на стадионе "Стад де Франс" в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Причиной послужили беспорядки во Франции, сообщает
BFMTV.
Фармер собиралась дать концерты в рамках тура Nevermore. Она планировала исполнить новые композиции и свои мировые хиты. Выступление в Сен-Дени должно было состояться впервые за четыре года.
Мировое турне исполнительницы началось третьего июня во французском Лилле. Последний концерт запланирован на 29 июля в Ницце. Пока неизвестно, состоятся ли выступления Фармер на родине.
Беспорядки во Франции начались с того, что утром 27 июня в Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля. По информации стражей порядка, молодой человек отказался выполнять их условия.
После этого в стране вспыхнули акции протеста, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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