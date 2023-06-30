https://ria.ru/20230630/farmer-1881516850.html

Два концерта Милен Фармер отменили во Франции из-за беспорядков

Два концерта Милен Фармер отменили во Франции из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Два концерта Милен Фармер отменили во Франции из-за беспорядков

Два концерта певицы Милен Фармер, запланированные на 30 июня и первое июля, отменили на стадионе "Стад де Франс" в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Причиной... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:51

2023-06-30T17:51

2023-06-30T17:51

шоубиз

милен фармер

франция

париж

стад де франс

музыка

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Два концерта певицы Милен Фармер, запланированные на 30 июня и первое июля, отменили на стадионе "Стад де Франс" в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Причиной послужили беспорядки во Франции, сообщает BFMTV.Фармер собиралась дать концерты в рамках тура Nevermore. Она планировала исполнить новые композиции и свои мировые хиты. Выступление в Сен-Дени должно было состояться впервые за четыре года. Мировое турне исполнительницы началось третьего июня во французском Лилле. Последний концерт запланирован на 29 июля в Ницце. Пока неизвестно, состоятся ли выступления Фармер на родине. Беспорядки во Франции начались с того, что утром 27 июня в Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля. По информации стражей порядка, молодой человек отказался выполнять их условия. После этого в стране вспыхнули акции протеста, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230622/leps-1879844492.html

франция

париж

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

милен фармер, франция, париж, стад де франс, музыка