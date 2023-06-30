https://ria.ru/20230630/evakuatsiya-1881539779.html
Киев готовит план эвакуации с территорий у ЗАЭС, заявил Рогов
Киев готовит план эвакуации с территорий у ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 30.06.2023
Киев готовит план эвакуации с территорий у ЗАЭС, заявил Рогов
Киевские власти готовят план эвакуации населения с прилегающих к Запорожской АЭС территорий, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:43
2023-06-30T18:43
2023-06-30T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
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николаевская область
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Киевские власти готовят план эвакуации населения с прилегающих к Запорожской АЭС территорий, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС проводятся в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, Рогов назвал учения частью украинской спецоперации по подготовке теракта на Запорожской АЭС. "Режим (Владимира) Зеленского кошмарит людей в подконтрольных им регионах. Утверждены нормативы на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной станции. Так, по планам из Днепропетровской области на первом этапе эвакуировать 168 тысяч человек, с подконтрольной части Запорожской области – 138 тысяч, Херсонской и Николаевской – 22 тысячи", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, киевские власти также готовят пункты деконтаминации - отмывки населения от радиации и пункты сбора населения из потенциальной загрязненной зоны. "Призываем международные структуры обратить внимание на действия режима Зеленского, который... демонстрирует подготовку к провокации в отношении крупнейшей атомной электростанции в Европе", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html
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Киев готовит план эвакуации с территорий у ЗАЭС, заявил Рогов
Рогов: Киев готовит план эвакуации с прилегающих к Запорожской АЭС территорий