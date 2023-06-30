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Киев готовит план эвакуации с территорий у ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 30.06.2023 (обновлено: 18:57 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/evakuatsiya-1881539779.html
Киев готовит план эвакуации с территорий у ЗАЭС, заявил Рогов
Киев готовит план эвакуации с территорий у ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 30.06.2023
Киев готовит план эвакуации с территорий у ЗАЭС, заявил Рогов
Киевские власти готовят план эвакуации населения с прилегающих к Запорожской АЭС территорий, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:43
2023-06-30T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
николаевская область
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Киевские власти готовят план эвакуации населения с прилегающих к Запорожской АЭС территорий, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС проводятся в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, Рогов назвал учения частью украинской спецоперации по подготовке теракта на Запорожской АЭС. "Режим (Владимира) Зеленского кошмарит людей в подконтрольных им регионах. Утверждены нормативы на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной станции. Так, по планам из Днепропетровской области на первом этапе эвакуировать 168 тысяч человек, с подконтрольной части Запорожской области – 138 тысяч, Херсонской и Николаевской – 22 тысячи", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, киевские власти также готовят пункты деконтаминации - отмывки населения от радиации и пункты сбора населения из потенциальной загрязненной зоны. "Призываем международные структуры обратить внимание на действия режима Зеленского, который... демонстрирует подготовку к провокации в отношении крупнейшей атомной электростанции в Европе", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html
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в мире, киев, украина, николаевская область, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Николаевская область, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
Киев готовит план эвакуации с территорий у ЗАЭС, заявил Рогов

Рогов: Киев готовит план эвакуации с прилегающих к Запорожской АЭС территорий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Киевские власти готовят план эвакуации населения с прилегающих к Запорожской АЭС территорий, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС проводятся в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, Рогов назвал учения частью украинской спецоперации по подготовке теракта на Запорожской АЭС.
"Режим (Владимира) Зеленского кошмарит людей в подконтрольных им регионах. Утверждены нормативы на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной станции. Так, по планам из Днепропетровской области на первом этапе эвакуировать 168 тысяч человек, с подконтрольной части Запорожской области – 138 тысяч, Херсонской и Николаевской – 22 тысячи", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, киевские власти также готовят пункты деконтаминации - отмывки населения от радиации и пункты сбора населения из потенциальной загрязненной зоны.
"Призываем международные структуры обратить внимание на действия режима Зеленского, который... демонстрирует подготовку к провокации в отношении крупнейшей атомной электростанции в Европе", - подчеркнул Рогов.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаНиколаевская областьВладимир РоговЗапорожская АЭС
 
 
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