https://ria.ru/20230630/dtp-1881370982.html
В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.06.2023
В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карымском районе Забайкальского края, сообщили журналистам в группе по пропаганде безопасности... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:17
2023-06-30T10:17
2023-06-30T10:17
происшествия
забайкальский край
карымский район
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ЧИТА, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карымском районе Забайкальского края, сообщили журналистам в группе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по региону. "В 9.20 (3.20 мск) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 90-м километре федеральной автодороги Р-297 "Чита-Хабаровск". По предварительной информации, произошло столкновение Toyota Corolla и Fiat Ducato. В результате ДТП один из участников погиб, шесть доставлены в медучреждения", - уточнили в ведомстве. По данным ГИБДД, в стационар из них решили поместить пять человек. Причины ДТП уточняются. В пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю отметили, что началась проверка, так как микроавтобус мог быть рейсовым. Следователи опросят водителей автомобилей и других участников аварии. Также истребуют и изучат документы, запросят данные о состоянии пострадавших. "Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, забайкальский край, карымский район
Происшествия, Забайкальский край, Карымский район
В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Чита — Хабаровск
ЧИТА, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карымском районе Забайкальского края, сообщили журналистам в группе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по региону.
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"В 9.20 (3.20 мск) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 90-м километре федеральной автодороги Р-297 "Чита-Хабаровск". По предварительной информации, произошло столкновение Toyota Corolla и Fiat Ducato. В результате ДТП один из участников погиб, шесть доставлены в медучреждения", - уточнили в ведомстве.
По данным ГИБДД, в стационар из них решили поместить пять человек. Причины ДТП уточняются.
В пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю отметили, что началась проверка, так как микроавтобус мог быть рейсовым. Следователи опросят водителей автомобилей и других участников аварии. Также истребуют и изучат документы, запросят данные о состоянии пострадавших.
"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
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