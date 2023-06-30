https://ria.ru/20230630/dtp-1881370982.html

В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.06.2023

В Забайкалье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карымском районе Забайкальского края, сообщили журналистам в группе по пропаганде безопасности... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:17

2023-06-30T10:17

2023-06-30T10:17

происшествия

забайкальский край

карымский район

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ЧИТА, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карымском районе Забайкальского края, сообщили журналистам в группе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по региону. "В 9.20 (3.20 мск) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 90-м километре федеральной автодороги Р-297 "Чита-Хабаровск". По предварительной информации, произошло столкновение Toyota Corolla и Fiat Ducato. В результате ДТП один из участников погиб, шесть доставлены в медучреждения", - уточнили в ведомстве. По данным ГИБДД, в стационар из них решили поместить пять человек. Причины ДТП уточняются. В пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю отметили, что началась проверка, так как микроавтобус мог быть рейсовым. Следователи опросят водителей автомобилей и других участников аварии. Также истребуют и изучат документы, запросят данные о состоянии пострадавших. "Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

забайкальский край

карымский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, карымский район