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Жительница Лисичанска рассказала о методах допроса СБУ

Жительница Лисичанска рассказала о методах допроса СБУ - РИА Новости, 30.06.2023

Жительница Лисичанска рассказала о методах допроса СБУ

Жительница освобожденного Лисичанска в Луганской Народной Республике Ольга Рудая, приговоренная украинским судом к пожизненному заключению за ряд статей, в том... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:07

2023-06-30T23:07

2023-06-30T23:07

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лисичанск

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Жительница освобожденного Лисичанска в Луганской Народной Республике Ольга Рудая, приговоренная украинским судом к пожизненному заключению за ряд статей, в том числе сепаратизм, и позже обменянная Киевом, рассказала РИА Новости о методах допроса СБ Украины. Ранее Рудая рассказала о том, как ее за пророссийские взгляды в 2015 году хотели казнить боевики украинского батальона "Луганск-1". Женщина спаслась, но через несколько лет ее арестовали сотрудники СБУ. "Восемнадцатого февраля 2019 года меня арестовали за "сепаратистскую" деятельность. Они хотели, чтоб я брата сдала. Он с 2014 года воюет за Луганскую Народную Республику и воюет по сей день, и слава Богу выжил", - рассказала Рудая. По словам женщины, когда ее доставили в СБУ, то поставили условие: отказаться от брата и взамен получить свободу "Меня посадили спиной к ним (сотрудником СБУ - ред.). Я спросила, что нужно, чтоб я поехала домой? Мне ответили, что приведут оператора и я должна сказать, что будто мой брат – террорист, что если бы я его встретила – я бы сама в него выстрелила и покончила бы с этим "грязным пятном на нашей семье". Я сказала, что этого не будет. Потому что я не считаю, что мой брат - террорист и никогда этого не скажу", - заявила Рудая, вспоминая допрос в СБУ. Как утверждает Рудая, она напомнила сотрудникам СБУ, что они уроженцы Луганска и, наверняка, и у них есть родственники, которые воюют за ЛНР и ДНР. "В этот момент неожиданно, Костик (сотрудник СБУ, допрашивавший Рудую – ред.) поднимается и я получаю неожиданно удар в ухо, и я с разгона - в сейф, поднимают, сажают на стул и он сзади опять бьет", - рассказала женщина, как проходил допрос. Она уточнила, что били небольшой металлической нержавеющей лопаточкой с пуховым набалдашником, чтобы не оставалось синяков. "Меня били, но я вставала и говорила, что я все равно ничего не буду писать, ничего не буду говорить, что мне все-равно. Все закончилось тем, что я под батареей очутилась. Меня уже в лежачем положении закатили", - рассказала Рудая. Она добавила, что двое сотрудников СБУ жестоко ее избивали ногами, в том числе по животу. "Позже приехала контрразведка. И они, и СБУ хотели видео, что я раскаиваюсь. А оказалось, что как можно снимать видео, когда лица нет от слова совсем… Итог допроса: 18 зубов и девять поломанных ребер, в таком состоянии я попала в изолятор временного содержания", - вспоминает женщина. В конце 2019 года Рудая вернулась в ЛНР в результате большого обмена пленными между республиками Донбасса и Киевом. "Все закончилось, Слава Богу, обменом. Я вышла и оказалась в Луганкой Народной Республике, спасибо за это моему брату, он ни на минуту не оставлял попытки меня поменять. Я стала свободной. Я наконец-то вернулась туда, где можно говорить на русском, где можно мнение свое высказать о том, что ты русский человек, где можно ленту георгиевскую надеть и спокойно идти с ней, и никто тебя не арестует. Мне очень жаль, тех ребят, которых замучили эти уроды, просто замучили. Многие не сдались, многие отдали жизнь", - пояснила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230601/sbu-1875474678.html

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в мире, луганская народная республика, киев, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, лисичанск