https://ria.ru/20230630/donbass-1881473924.html

В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей

В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей - РИА Новости, 30.06.2023

В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей

Десять мирных жителей погибли, 18 получили ранения, включая пятерых детей, в ДНР с 23 по 29 июня из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:23

2023-06-30T15:23

2023-06-30T15:23

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

дарья морозова

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли, 18 получили ранения, включая пятерых детей, в ДНР с 23 по 29 июня из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 23 по 29 июня погибли десять человек. Число пострадавших за указанный период составило 18, включая пятерых детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8958 человек, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 272, среди них 783 ребенка.

https://ria.ru/20230630/nakazanie-1881451070.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, дарья морозова, украина, вооруженные силы украины