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В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/donbass-1881473924.html
В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей - РИА Новости, 30.06.2023
В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей
Десять мирных жителей погибли, 18 получили ранения, включая пятерых детей, в ДНР с 23 по 29 июня из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:23
2023-06-30T15:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли, 18 получили ранения, включая пятерых детей, в ДНР с 23 по 29 июня из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 23 по 29 июня погибли десять человек. Число пострадавших за указанный период составило 18, включая пятерых детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8958 человек, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 272, среди них 783 ребенка.
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донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, дарья морозова, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей

Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли десять мирных жителей, 18 пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли, 18 получили ранения, включая пятерых детей, в ДНР с 23 по 29 июня из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 23 по 29 июня погибли десять человек. Число пострадавших за указанный период составило 18, включая пятерых детей.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8958 человек, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 272, среди них 783 ребенка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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