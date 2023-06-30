https://ria.ru/20230630/donbass-1881473924.html
В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей - РИА Новости, 30.06.2023
В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей
Десять мирных жителей погибли, 18 получили ранения, включая пятерых детей, в ДНР с 23 по 29 июня из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:23
2023-06-30T15:23
2023-06-30T15:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли, 18 получили ранения, включая пятерых детей, в ДНР с 23 по 29 июня из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 23 по 29 июня погибли десять человек. Число пострадавших за указанный период составило 18, включая пятерых детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8958 человек, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 272, среди них 783 ребенка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, дарья морозова, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю погибли десять мирных жителей
Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли десять мирных жителей, 18 пострадали