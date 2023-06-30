https://ria.ru/20230630/dollar-1881360081.html
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Рубль усиливает падение: евро уже поднялся выше 96 рублей – впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:20
2023-06-30T09:20
2023-06-30T12:05
московская биржа
экономика
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рубль усиливает падение: евро уже поднялся выше 96 рублей – впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 9.31 мск рос на 95 копеек, до 88,52 рубля, евро - на 1,09 рубля, до 96,19 рубля, юаня – на 10 копеек, до 12,16 рубля.
https://ria.ru/20230629/rubl-1880901908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс евро поднялся выше 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года