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Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023
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09:20 30.06.2023 (обновлено: 12:05 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/dollar-1881360081.html
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года - РИА Новости, 30.06.2023
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Рубль усиливает падение: евро уже поднялся выше 96 рублей – впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:20
2023-06-30T12:05
московская биржа
экономика
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рубль усиливает падение: евро уже поднялся выше 96 рублей – впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 9.31 мск рос на 95 копеек, до 88,52 рубля, евро - на 1,09 рубля, до 96,19 рубля, юаня – на 10 копеек, до 12,16 рубля.
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Ольга Фомченкова
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московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭлектронное табло пункта обмена валют в Москве. 30 июня 2023
Электронное табло пункта обмена валют в Москве. 30 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Электронное табло пункта обмена валют в Москве. 30 июня 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рубль усиливает падение: евро уже поднялся выше 96 рублей – впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.31 мск рос на 95 копеек, до 88,52 рубля, евро - на 1,09 рубля, до 96,19 рубля, юаня – на 10 копеек, до 12,16 рубля.
Девушка держит кошелек с деньгами - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
"Крутое пике". Что происходит с рублем
29 июня, 08:00
 
Московская биржаЭкономикаРоссия
 
 
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