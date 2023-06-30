https://ria.ru/20230630/dolg-1881493420.html

Внешний долг России с начала года снизился почти на 26 миллиардов долларов

Внешний долг России с начала года снизился почти на 26 миллиардов долларов - РИА Новости, 30.06.2023

Внешний долг России с начала года снизился почти на 26 миллиардов долларов

Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 354,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 25,9 миллиарда долларов, или на 6,8%, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:06

2023-06-30T16:06

2023-06-30T19:19

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 354,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 25,9 миллиарда долларов, или на 6,8%, сообщает ЦБ РФ."Внешний долг Российской Федерации уменьшился с начала 2023 года на 25,9 млрд долларов США и на 1 апреля 2023 года составил 354,8 млрд долларов США", - говорится в сообщении.Согласно данным ЦБ, российский внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а уже по итогам первого квартала 2007 года вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, текущий уровень долга стал минимальным с конца 2006 года.Это произошло благодаря дальнейшему сокращению всех компонентов внешнего долга. Так, задолженность органов государственного управления упала на 12,3% - до 40,4 миллиарда долларов, ЦБ и банков - на 2,1%, до 91,6 миллиарда долларов, а остальной экономики - на 7,6%, до 222,7 миллиарда долларов."Внешний долг РФ достиг своего исторического максимума 1 июля 2014 году на уровне 732,8 миллиарда долларов, затем началось его относительно стабильное снижение из-за санкций и вывода капитала нерезидентами за рубеж", - напомнил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.При этом после спецоперации снижение внешнего долга резко ускорилось - с уровня 475,9 миллиарда долларов на 1 июля 2022 года до 354,8 миллиарда долларов на 1 апреля 2023 года, напомнил он. "Так что сокращение внешнего долга РФ в первом квартале 2023 года – это продолжение долгосрочной тенденции, которая, несомненно, будет продолжаться", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20230623/yaroslavl-1880059704.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)