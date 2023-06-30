https://ria.ru/20230630/dokazatelstva-1881442420.html

HRW нашла новые свидетельства применения Украиной запрещенных мин

HRW нашла новые свидетельства применения Украиной запрещенных мин - РИА Новости, 30.06.2023

HRW нашла новые свидетельства применения Украиной запрещенных мин

Human Rights Watch нашла новые свидетельства применения Киевом запрещенных противопехотных мин "Лепесток", сообщили на сайте правозащитной организации. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:39

2023-06-30T13:39

2023-06-30T15:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Human Rights Watch нашла новые свидетельства применения Киевом запрещенных противопехотных мин "Лепесток", сообщили на сайте правозащитной организации."После публикации отчета Human Rights Watch обнаружила новые свидетельства применения Украиной этого не делающего различий вида вооружений в 2022 году", — говорится в публикации.Отчет HRW опубликовали в январе. В нем говорилось, что Киев применял мины "Лепесток" в районе Изюма в Харьковской области с апреля по сентябрь 2022 года. Тогда организация сообщала о десяти пострадавших и одном погибшем. В июне на ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве Украина заверила, что не использует этот тип вооружений.В конце мая 2023-го в интернете появилось фото с территории, как утверждает организация, недавно вернувшейся под контроль Киева. На нем правозащитники опознали элементы кассетных боеприпасов, которыми производилось дистанционное минирование "Лепестками". По сохранившимся маркировкам на снарядах с этих фото правозащитники вышли на неправительственную организацию в Киеве, занимающуюся сбором средств на вооружение.В прошлом году глава этой организации разместил в соцсетях сообщение о сборе средств на покупку для РСЗО "Ураган" реактивных снарядов 9М27К3 "Инкубатор" с кассетной головной частью, начиненной противопехотными минами. Позднее, в августе 2022 года, он опубликовал кадры уже закупленных боеприпасов, на которых видны надписи и условные обозначения, идентичные тем, что видны на фото этого года. HRW в письме от 28 мая обратилась за разъяснениями к правительству Украины, но не получила ответ.Постоянное представительство России при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом "Лепестков" против мирных граждан в Донбассе. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, украинские власти нарушают взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778668022.html

https://ria.ru/20230619/donetsk-1879096508.html

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киев, украина, human rights watch, изюм (город), оон, в мире