https://ria.ru/20230630/devochki-1881359303.html

На юге Красноярского края пропали четыре девочки

На юге Красноярского края пропали четыре девочки - РИА Новости, 30.06.2023

На юге Красноярского края пропали четыре девочки

В Шарыпове на юге Красноярского края ищут четырех девочек 15-17 лет, не вернувшихся с вечерней прогулки в центре семьи, сообщает в Telegram-канале региональный... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:12

2023-06-30T09:12

2023-06-30T09:18

происшествия

красноярский край

шарыпово

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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. В Шарыпове на юге Красноярского края ищут четырех девочек 15-17 лет, не вернувшихся с вечерней прогулки в центре семьи, сообщает в Telegram-канале региональный главк МВД. "Вчера в дежурную часть МО МВД России "Шарыповский" поступило сообщение от социального педагога реабилитационного отделения КГБУ СО "Центр семьи Шарыповский" о том, что вчера во время вечерней прогулки около 20.00 с территории центра ушли 4 девочки в возрасте 15-17 лет и не вернулись", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что в данный момент созданы поисковые группы из полицейских и волонтеров, разосланы ориентировки. Ранее ГСУСК информировал, что 25 июня подросток ушел из детского дома к отцу своего знакомого в Бородино, чтобы покормить животных, больше его не видели. После его визита из сейфа хозяина дома пропали две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему.

https://ria.ru/20230628/rebenok-1880823253.html

красноярский край

шарыпово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, шарыпово