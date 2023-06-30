https://ria.ru/20230630/devochki-1881359303.html
На юге Красноярского края пропали четыре девочки
На юге Красноярского края пропали четыре девочки - РИА Новости, 30.06.2023
На юге Красноярского края пропали четыре девочки
В Шарыпове на юге Красноярского края ищут четырех девочек 15-17 лет, не вернувшихся с вечерней прогулки в центре семьи, сообщает в Telegram-канале региональный... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:12
2023-06-30T09:12
2023-06-30T09:18
происшествия
красноярский край
шарыпово
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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. В Шарыпове на юге Красноярского края ищут четырех девочек 15-17 лет, не вернувшихся с вечерней прогулки в центре семьи, сообщает в Telegram-канале региональный главк МВД. "Вчера в дежурную часть МО МВД России "Шарыповский" поступило сообщение от социального педагога реабилитационного отделения КГБУ СО "Центр семьи Шарыповский" о том, что вчера во время вечерней прогулки около 20.00 с территории центра ушли 4 девочки в возрасте 15-17 лет и не вернулись", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что в данный момент созданы поисковые группы из полицейских и волонтеров, разосланы ориентировки. Ранее ГСУСК информировал, что 25 июня подросток ушел из детского дома к отцу своего знакомого в Бородино, чтобы покормить животных, больше его не видели. После его визита из сейфа хозяина дома пропали две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, шарыпово
Происшествия, Красноярский край, Шарыпово
На юге Красноярского края пропали четыре девочки
Четыре девочки-подростка из центра семьи на юге Красноярского края ушли гулять и пропали