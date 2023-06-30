https://ria.ru/20230630/deti-1881416985.html

Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы, заявил Лавров

Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2023

Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы, заявил Лавров

Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы, около 300 украинских детей устраивали в семьи в РФ, причем это не было усыновление, заявил журналистам РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:22

2023-06-30T12:22

2023-06-30T12:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы, около 300 украинских детей устраивали в семьи в РФ, причем это не было усыновление, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге. "Речь шла исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта. Этих детей регулярно показывают в репортажах на нашем телевидении, они отдыхают в летних лагерях, высказывают свои оценки, свое мнение, рассказывают о том, как они себя чувствуют", - сказал министр. "Мы всегда просили международные организации, если они заинтересованы вообще в сборе фактов, будь то про детей, будь то что угодно еще, касающееся положения дел в этом конфликте на Украине в ходе СВО - пожалуйста, мы готовы предоставить всю информацию, мы ее и предоставляли, но она, как правило, не находит отражения в документах секретариата (ООН)", - рассказал Лавров. По его словам, "там не отражено и то, что мы приняли более пяти миллионов жителей Украины с февраля 2022 года, из которых более 700 тысяч – это дети". "Еще раз хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками, и только две тысячи – это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые были эвакуированы вместе с персоналом, с воспитателями этих учреждений, все они остаются в рамках структур, которые являются детскими домами", - добавил российский министр. "Да, действительно, около трех сотен, по-моему, детей были устроены в семьи, причем, это было не усыновление, а временная, предварительная опека, или временное попечительство. Такая форма была выбрана специально для того, с учетом того, что могут объявиться родители, и конечно эти родители будут иметь все возможности своих детей забрать, если они в этом заинтересованы", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20230510/deti-1870814532.html

https://ria.ru/20230417/deti-1865903399.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, оон, сергей лавров