Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы, заявил Лавров
Лавров: Россия эвакуировала украинских детей из зоны конфликта в безопасные регионы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы, около 300 украинских детей устраивали в семьи в РФ, причем это не было усыновление, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге.
"Речь шла исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта. Этих детей регулярно показывают в репортажах на нашем телевидении, они отдыхают в летних лагерях, высказывают свои оценки, свое мнение, рассказывают о том, как они себя чувствуют", - сказал министр.
"Мы всегда просили международные организации, если они заинтересованы вообще в сборе фактов, будь то про детей, будь то что угодно еще, касающееся положения дел в этом конфликте на Украине в ходе СВО - пожалуйста, мы готовы предоставить всю информацию, мы ее и предоставляли, но она, как правило, не находит отражения в документах секретариата (ООН)", - рассказал Лавров.
По его словам, "там не отражено и то, что мы приняли более пяти миллионов жителей Украины с февраля 2022 года, из которых более 700 тысяч – это дети".
"Еще раз хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками, и только две тысячи – это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые были эвакуированы вместе с персоналом, с воспитателями этих учреждений, все они остаются в рамках структур, которые являются детскими домами", - добавил российский министр.
"Да, действительно, около трех сотен, по-моему, детей были устроены в семьи, причем, это было не усыновление, а временная, предварительная опека, или временное попечительство. Такая форма была выбрана специально для того, с учетом того, что могут объявиться родители, и конечно эти родители будут иметь все возможности своих детей забрать, если они в этом заинтересованы", - заключил Лавров.