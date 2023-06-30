https://ria.ru/20230630/deputat-1881346165.html

Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов

Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов - РИА Новости, 30.06.2023

Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов

Депутат Приморского края Артем Самсонов, которого ранее осудили по делу о растлении ребенка, в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил, что... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T05:33

2023-06-30T05:33

2023-06-30T05:34

происшествия

владивосток

приморский край

артем самсонов (депутат)

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_0:55:2869:1669_1920x0_80_0_0_724da940080e9e895477b9c8bfe0c6fa.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Депутат Приморского края Артем Самсонов, которого ранее осудили по делу о растлении ребенка, в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил, что отказывается от двух местных адвокатов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. Сейчас в краевом суде проходит повторное апелляционное рассмотрение дела, в пятницу состоялось очередное заседание. "Адвокаты Мельник и Касилова не явились, московский заболел и не явился. В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от Мельника и Касиловой. По этой причине заседание отложено на 7 июля", - сказала Оленева. По ее словам, причину отказа от адвокатов Самсонов не назвал. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.

https://ria.ru/20230516/delo-1872155384.html

https://ria.ru/20230630/internat-1881344616.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, приморский край, артем самсонов (депутат), приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)