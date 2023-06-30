Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 30.06.2023 (обновлено: 05:34 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/deputat-1881346165.html
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов - РИА Новости, 30.06.2023
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов
Депутат Приморского края Артем Самсонов, которого ранее осудили по делу о растлении ребенка, в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил, что... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:33
2023-06-30T05:34
происшествия
владивосток
приморский край
артем самсонов (депутат)
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_0:55:2869:1669_1920x0_80_0_0_724da940080e9e895477b9c8bfe0c6fa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Депутат Приморского края Артем Самсонов, которого ранее осудили по делу о растлении ребенка, в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил, что отказывается от двух местных адвокатов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. Сейчас в краевом суде проходит повторное апелляционное рассмотрение дела, в пятницу состоялось очередное заседание. "Адвокаты Мельник и Касилова не явились, московский заболел и не явился. В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от Мельника и Касиловой. По этой причине заседание отложено на 7 июля", - сказала Оленева. По ее словам, причину отказа от адвокатов Самсонов не назвал. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20230516/delo-1872155384.html
https://ria.ru/20230630/internat-1881344616.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7fec710b307f7c0b45dd3e1a78e14999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, артем самсонов (депутат), приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Артем Самсонов (депутат), Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов

Осужденный по делу о растлении ребенка приморский депутат Самсонов отказался от адвокатов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Депутат Приморского края Артем Самсонов, которого ранее осудили по делу о растлении ребенка, в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил, что отказывается от двух местных адвокатов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. Сейчас в краевом суде проходит повторное апелляционное рассмотрение дела, в пятницу состоялось очередное заседание.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Москве завершили расследование дела о растлении детей продюсером
16 мая, 14:27
"Адвокаты Мельник и Касилова не явились, московский заболел и не явился. В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от Мельника и Касиловой. По этой причине заседание отложено на 7 июля", - сказала Оленева.
По ее словам, причину отказа от адвокатов Самсонов не назвал.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Хабаровском крае будут судить экс-сотрудника интерната для инвалидов
Вчера, 04:34
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайАртем Самсонов (депутат)Приморский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала