https://ria.ru/20230630/deputat-1881346165.html
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов - РИА Новости, 30.06.2023
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов
Депутат Приморского края Артем Самсонов, которого ранее осудили по делу о растлении ребенка, в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил, что... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:33
2023-06-30T05:33
2023-06-30T05:34
происшествия
владивосток
приморский край
артем самсонов (депутат)
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Депутат Приморского края Артем Самсонов, которого ранее осудили по делу о растлении ребенка, в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил, что отказывается от двух местных адвокатов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. Сейчас в краевом суде проходит повторное апелляционное рассмотрение дела, в пятницу состоялось очередное заседание. "Адвокаты Мельник и Касилова не явились, московский заболел и не явился. В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от Мельника и Касиловой. По этой причине заседание отложено на 7 июля", - сказала Оленева. По ее словам, причину отказа от адвокатов Самсонов не назвал. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20230516/delo-1872155384.html
https://ria.ru/20230630/internat-1881344616.html
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происшествия, владивосток, приморский край, артем самсонов (депутат), приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Артем Самсонов (депутат), Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов
Осужденный по делу о растлении ребенка приморский депутат Самсонов отказался от адвокатов
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Депутат Приморского края Артем Самсонов, которого ранее осудили по делу о растлении ребенка, в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил, что отказывается от двух местных адвокатов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
Советский районный суд Владивостока
20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. Сейчас в краевом суде проходит повторное апелляционное рассмотрение дела, в пятницу состоялось очередное заседание.
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"Адвокаты Мельник и Касилова не явились, московский заболел и не явился. В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от Мельника и Касиловой. По этой причине заседание отложено на 7 июля", - сказала Оленева.
По ее словам, причину отказа от адвокатов Самсонов не назвал.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК
возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
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