https://ria.ru/20230630/delo-1881584477.html

Омбудсмен попросила СК провести проверку по делу убитого опекуншей мальчика

Омбудсмен попросила СК провести проверку по делу убитого опекуншей мальчика - РИА Новости, 30.06.2023

Омбудсмен попросила СК провести проверку по делу убитого опекуншей мальчика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину и министру соцразвития Свердловской области Игорю... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:25

2023-06-30T23:25

2023-06-30T23:29

свердловская область

россия

екатеринбург

александр бастрыкин

мария львова-белова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878780695_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_61d51398a7c0ef3ae0cb5b9fe68b2517.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину и министру соцразвития Свердловской области Игорю Морокову с просьбой оценить деятельность сотрудников управления соцполитики региона по делу об убийстве взятого под опеку шестилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена. "Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила обращения председателю СКР Александру Бастрыкину, прокурору и министру социального развития Свердловской области на предмет оценки деятельности должностных лиц управления социальной политики № 25 министерства социальной политики Свердловской области в части организации надзора за деятельностью опекунов (попечителей)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена. Также пресс-служба сообщила, что направили запрос уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову, чтобы тот предоставил "исчерпывающие" данные о ситуации в семье опекунов погибшего мальчика. Вопрос жизнеустройства и защиты прав остальных несовершеннолетних детей в этой семье остается на личном контроле Марии Львовой-Беловой. Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. В четверг утром тело ребенка было найдено в сумке в металлическом гараже. Исполняющий обязанности руководителя СУСК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил, что ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала.

https://ria.ru/20230630/ombudsmen-1881564222.html

свердловская область

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, россия, екатеринбург, александр бастрыкин, мария львова-белова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия