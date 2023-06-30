https://ria.ru/20230630/delo-1881584477.html
Омбудсмен попросила СК провести проверку по делу убитого опекуншей мальчика
Омбудсмен попросила СК провести проверку по делу убитого опекуншей мальчика - РИА Новости, 30.06.2023
Омбудсмен попросила СК провести проверку по делу убитого опекуншей мальчика
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину и министру соцразвития Свердловской области Игорю... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:25
2023-06-30T23:25
2023-06-30T23:29
свердловская область
россия
екатеринбург
александр бастрыкин
мария львова-белова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину и министру соцразвития Свердловской области Игорю Морокову с просьбой оценить деятельность сотрудников управления соцполитики региона по делу об убийстве взятого под опеку шестилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена. "Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила обращения председателю СКР Александру Бастрыкину, прокурору и министру социального развития Свердловской области на предмет оценки деятельности должностных лиц управления социальной политики № 25 министерства социальной политики Свердловской области в части организации надзора за деятельностью опекунов (попечителей)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена. Также пресс-служба сообщила, что направили запрос уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову, чтобы тот предоставил "исчерпывающие" данные о ситуации в семье опекунов погибшего мальчика. Вопрос жизнеустройства и защиты прав остальных несовершеннолетних детей в этой семье остается на личном контроле Марии Львовой-Беловой. Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. В четверг утром тело ребенка было найдено в сумке в металлическом гараже. Исполняющий обязанности руководителя СУСК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил, что ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала.
https://ria.ru/20230630/ombudsmen-1881564222.html
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свердловская область, россия, екатеринбург, александр бастрыкин, мария львова-белова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Свердловская область, Россия, Екатеринбург, Александр Бастрыкин, Мария Львова-Белова, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Омбудсмен попросила СК провести проверку по делу убитого опекуншей мальчика
Львова-Белова попросила СК оценить работу органов по делу убитого опекуншей мальчика
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину и министру соцразвития Свердловской области Игорю Морокову с просьбой оценить деятельность сотрудников управления соцполитики региона по делу об убийстве взятого под опеку шестилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила обращения председателю СКР Александру Бастрыкину, прокурору и министру социального развития Свердловской области на предмет оценки деятельности должностных лиц управления социальной политики № 25 министерства социальной политики Свердловской области в части организации надзора за деятельностью опекунов (попечителей)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
Также пресс-служба сообщила, что направили запрос уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову, чтобы тот предоставил "исчерпывающие" данные о ситуации в семье опекунов погибшего мальчика. Вопрос жизнеустройства и защиты прав остальных несовершеннолетних детей в этой семье остается на личном контроле Марии Львовой-Беловой.
Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге
. В четверг утром тело ребенка было найдено в сумке в металлическом гараже. Исполняющий обязанности руководителя СУСК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил, что ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала.
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