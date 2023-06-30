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Лавров задался вопросом об использовании переданных ООН данных по Украине - РИА Новости, 30.06.2023
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12:53 30.06.2023 (обновлено: 14:07 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/dannye-1881430093.html
Лавров задался вопросом об использовании переданных ООН данных по Украине
Лавров задался вопросом об использовании переданных ООН данных по Украине - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров задался вопросом об использовании переданных ООН данных по Украине
Со стороны России нет препятствий в вопросе передачи в секретариат ООН данных о действиях на Украине, вопрос, как эти данные используются, заявил глава МИД... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:53
2023-06-30T14:07
россия
украина
оон
в мире
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Со стороны России нет препятствий в вопросе передачи в секретариат ООН данных о действиях на Украине, вопрос, как эти данные используются, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге."Мы не понимаем, на основе какой статистики ООН публикует свои материалы. Мы уже обратили внимание ооновских коллег на то, что хотели бы видеть обоснование того, что они утверждают. Мы не видели ни одного подтверждения факта сознательного обстрела российской армией гражданских объектов (на Украине - ред.)", - сказал министр в пятницу."ООН должна быть заинтересована в установлении фактов, с нашей стороны нет ограничений на передачу им соответствующих фактов, но как они используют нашу информацию, это вызывает большие вопросы", - отметил министр.Лавров отметил, что Россия обеспокоена в связи с тем фактом, что коллективный Запад "настойчиво и беспардонно подминает под себя секретариат ООН".
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россия, украина, оон, в мире, сергей лавров, нато
Россия, Украина, ООН, В мире, Сергей Лавров, НАТО
Лавров задался вопросом об использовании переданных ООН данных по Украине

Лавров задался вопросом об использовании переданных ООН данных по действиям на Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Со стороны России нет препятствий в вопросе передачи в секретариат ООН данных о действиях на Украине, вопрос, как эти данные используются, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге.
«
"Мы не понимаем, на основе какой статистики ООН публикует свои материалы. Мы уже обратили внимание ооновских коллег на то, что хотели бы видеть обоснование того, что они утверждают. Мы не видели ни одного подтверждения факта сознательного обстрела российской армией гражданских объектов (на Украине - ред.)", - сказал министр в пятницу.
"ООН должна быть заинтересована в установлении фактов, с нашей стороны нет ограничений на передачу им соответствующих фактов, но как они используют нашу информацию, это вызывает большие вопросы", - отметил министр.
Лавров отметил, что Россия обеспокоена в связи с тем фактом, что коллективный Запад "настойчиво и беспардонно подминает под себя секретариат ООН".
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