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После беспорядков во Франции в центре Брюсселя стало больше полицейских
После беспорядков во Франции в центре Брюсселя стало больше полицейских - РИА Новости, 30.06.2023
После беспорядков во Франции в центре Брюсселя стало больше полицейских
Полиции стало больше в центре Брюсселя на фоне распространяемых через соцсети призывов к акциям протеста после инцидента с гибелью подростка от рук полицейского РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:09
2023-06-30T01:09
2023-06-30T01:10
брюссель
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Полиции стало больше в центре Брюсселя на фоне распространяемых через соцсети призывов к акциям протеста после инцидента с гибелью подростка от рук полицейского во Франции, передает корреспондент РИА Новости. В ходе рейдов полиция досматривает молодых людей, которые вызывают подозрение. Большинство задержанных отпускают после проверки документов. Как пояснил сотрудник полиции, которого окружили прохожие, идёт проверка молодых людей на наличие фаеров, зажигательных смесей. Власти опасаются повторения событий во Франции, где беспорядки продолжаются второй день. Информационное агентство Belga сообщила, что полицейские в Брюсселе задержали десять человек. Они устроили беспорядки. Сообщается, что стычки участников протестов с полицейскими в Брюсселе произошли в районе вокзала Гяр-дю-Миди. Молодые люди бросали в полицейских булыжники, провоцировали драки и даже подожгли автомобиль.
https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881331366.html
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брюссель, франция, в мире
Брюссель, Франция, В мире
После беспорядков во Франции в центре Брюсселя стало больше полицейских
После беспорядков во Франции из-за убийства подростка в Брюсселе стало больше полицейских
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Полиции стало больше в центре Брюсселя на фоне распространяемых через соцсети призывов к акциям протеста после инцидента с гибелью подростка от рук полицейского во Франции, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе рейдов полиция досматривает молодых людей, которые вызывают подозрение. Большинство задержанных отпускают после проверки документов.
Как пояснил сотрудник полиции, которого окружили прохожие, идёт проверка молодых людей на наличие фаеров, зажигательных смесей. Власти опасаются повторения событий во Франции, где беспорядки продолжаются второй день.
Информационное агентство Belga сообщила, что полицейские в Брюсселе задержали десять человек. Они устроили беспорядки. Сообщается, что стычки участников протестов с полицейскими в Брюсселе произошли в районе вокзала Гяр-дю-Миди. Молодые люди бросали в полицейских булыжники, провоцировали драки и даже подожгли автомобиль.
Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков