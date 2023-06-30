https://ria.ru/20230630/bryussel-1881336967.html

После беспорядков во Франции в центре Брюсселя стало больше полицейских

После беспорядков во Франции в центре Брюсселя стало больше полицейских - РИА Новости, 30.06.2023

После беспорядков во Франции в центре Брюсселя стало больше полицейских

Полиции стало больше в центре Брюсселя на фоне распространяемых через соцсети призывов к акциям протеста после инцидента с гибелью подростка от рук полицейского РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T01:09

2023-06-30T01:09

2023-06-30T01:10

брюссель

франция

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Полиции стало больше в центре Брюсселя на фоне распространяемых через соцсети призывов к акциям протеста после инцидента с гибелью подростка от рук полицейского во Франции, передает корреспондент РИА Новости. В ходе рейдов полиция досматривает молодых людей, которые вызывают подозрение. Большинство задержанных отпускают после проверки документов. Как пояснил сотрудник полиции, которого окружили прохожие, идёт проверка молодых людей на наличие фаеров, зажигательных смесей. Власти опасаются повторения событий во Франции, где беспорядки продолжаются второй день. Информационное агентство Belga сообщила, что полицейские в Брюсселе задержали десять человек. Они устроили беспорядки. Сообщается, что стычки участников протестов с полицейскими в Брюсселе произошли в районе вокзала Гяр-дю-Миди. Молодые люди бросали в полицейских булыжники, провоцировали драки и даже подожгли автомобиль.

https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881331366.html

брюссель

франция

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брюссель, франция, в мире