https://ria.ru/20230630/briks-1881347791.html

В БРИКС заявили о бессмысленности обсуждения кризиса на Украине без России

В БРИКС заявили о бессмысленности обсуждения кризиса на Украине без России - РИА Новости, 30.06.2023

В БРИКС заявили о бессмысленности обсуждения кризиса на Украине без России

Партнеры России по БРИКС понимают бесперспективность обсуждения темы урегулирования российско-украинского конфликта без России, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:22

2023-06-30T06:22

2023-06-30T06:22

россия

украина

дания

владимир зеленский

андрей ермак

владимир путин

брикс

евросоюз

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Партнеры России по БРИКС понимают бесперспективность обсуждения темы урегулирования российско-украинского конфликта без России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, комментируя прошедший в Дании саммит по урегулированию украинского кризиса. В прошлое воскресенье глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во встрече в Копенгагене приняли участие советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии, главной темой стало обсуждение украинского урегулирования, стороны договорились продолжать этот формат консультаций. "Насчет этой инициативы - это, как известно, попытка продвижения тех ультиматумов, которые предлагает Зеленский, и той линии, которую продвигают его покровители на Западе. Всем, в том числе нашим партнерам по БРИКС, понятна бесперспективность подобного обсуждения ситуации на Украине или урегулирования между Украиной и Россией без России", - сказал Князев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230629/briks-1881104668.html

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россия, украина, дания, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, брикс, евросоюз, в мире