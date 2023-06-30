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США примут решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 30.06.2023 (обновлено: 09:08 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/boepripasy-1881355401.html
США примут решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщили СМИ
США примут решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
США примут решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщили СМИ
Белый дом в ближайшее время должен принять решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов, в случае одобрения они могут войти в новый пакет военной... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:43
2023-06-30T09:08
специальная военная операция на украине
сша
киев
в мире
украина
джо байден
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Белый дом в ближайшее время должен принять решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов, в случае одобрения они могут войти в новый пакет военной помощи Украине уже июле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.Как сообщили источники телеканала, администрация президента США Джо Байдена серьезно рассматривает вопрос о передаче кассетных боеприпасов Украине."Чиновники сообщили CNN, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце", - передает телеканал.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Журнал Foreign Policy ранее сообщал, что ряд законодателей США призвали Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявлял, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее.Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.Представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявляла, что Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится. Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881342349.html
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880946342.html
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сша, киев, в мире, украина, джо байден
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, В мире, Украина, Джо Байден
США примут решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщили СМИ

CNN: США скоро примут решение относительно передачи Украине кассетных боеприпасов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Белый дом в ближайшее время должен принять решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов, в случае одобрения они могут войти в новый пакет военной помощи Украине уже июле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Как сообщили источники телеканала, администрация президента США Джо Байдена серьезно рассматривает вопрос о передаче кассетных боеприпасов Украине.
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой
Вчера, 03:39
"Чиновники сообщили CNN, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце", - передает телеканал.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Журнал Foreign Policy ранее сообщал, что ряд законодателей США призвали Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявлял, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Блинкен утверждает, что новая помощь Вашингтона даст ВСУ все для успеха
28 июня, 17:03
Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявляла, что Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится. Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Посольство России в США отреагировало на новый пакет военной помощи Украине
28 июня, 02:53
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевВ миреУкраинаДжо Байден
 
 
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