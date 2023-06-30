https://ria.ru/20230630/birobidzhan-1881350905.html

В Биробиджане за ночь выпала месячная норма осадков

В Биробиджане за ночь выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 30.06.2023

В Биробиджане за ночь выпала месячная норма осадков

До 101 миллиметра осадков выпало за ночь в Биробиджане, где идет мощный ливень, при месячной норме в 96 миллиметров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T07:36

2023-06-30T07:36

2023-06-30T07:36

биробиджан

биробиджанский район

облученский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801938458_0:24:3083:1758_1920x0_80_0_0_e7e443c038fc775f9d8ef0edfe6794f4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. До 101 миллиметра осадков выпало за ночь в Биробиджане, где идет мощный ливень, при месячной норме в 96 миллиметров, рассказали РИА Новости в гидрометеорологическом бюро города. Вечером в четверг в Биробиджане начался сильный дождь. Ночью часть города осталась без электричества, но, по информации мэрии, к утру авария была устранена. В пятницу выпадение осадков продолжается, жители областного центра публикуют в соцсетях кадры подтопленных улиц, проезжать по которым автомобилистам приходится вброд. Мэр города Максим Семенов сообщил о переводе городских служб в режим повышенной готовности для устранения возможных происшествий. "За ночь по Биробиджану выпало самое большее количество осадков - 101 миллиметр... Месячная (норма - ред.) - 96 (миллиметров)", - сказали в биробиджанском гидрометеорологическом бюро. По информации, предоставленной РИА Новости пресс-службой ГУ МЧС по ЕАО, с 7.00 четверга по 7.00 пятницы (полночь - полночь по мск) зафиксировано выпадение 101 миллиметра осадков в Биробиджанском районе, 51 миллиметра в Облученском районе, 21 миллиметра в Ленинском районе, девяти и пяти миллиметров в Смидовичском и Октябрьском районах области соответственно. Сотрудники ведомства переведены в режим повышенной готовности из-за сложной метеорологической обстановки.

https://ria.ru/20230630/dozhdi-1881350744.html

биробиджан

биробиджанский район

облученский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биробиджан, биробиджанский район, облученский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия