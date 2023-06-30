https://ria.ru/20230630/biden-1881585611.html

Байден обвинил Верховный суд США в неверном толковании конституции

Байден обвинил Верховный суд США в неверном толковании конституции - РИА Новости, 30.06.2023

Байден обвинил Верховный суд США в неверном толковании конституции

Президент США Джо Байден обвинил Верховный суд страны в неверном толковании американской конституции, комментируя решение высшей инстанции заблокировать план... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:41

2023-06-30T23:41

2023-06-30T23:41

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил Верховный суд страны в неверном толковании американской конституции, комментируя решение высшей инстанции заблокировать план главы Белого дома по списанию долгов за обучение. "Я думаю, суд неверно истолковал конституцию", - заявил он журналистам в ответ на вопрос о том, превысил ли сам Байден свои полномочия, когда решил списать образовательные кредиты миллионам американцев. Глава государства добавил, что не давал "никаких ложных надежд", когда обещал списать долги за обучение, и считал свое решение целесообразным. Байден подчеркнул, что это "республиканцы похитили реальную надежду" на списание кредитов. Ранее Байден заявил, что считает "неправильным" решение Верховного суда заблокировать план списания долгов за обучение, пообещав при этом найти альтернативные способы помочь заемщикам. Верховный суд, где доминируют консерваторы, постановил, что у министерства образования США нет полномочий аннулировать образовательные кредиты на сумму в 430 миллиардов долларов без санкции конгресса. Инициатива предполагала списание миллионам американцев образовательные кредиты на сумму до 20 тысяч долларов.

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сша, в мире, джо байден