https://ria.ru/20230630/bezrabotitsa-1881418167.html

Уровень безработицы в России в мае достиг исторического минимума

Уровень безработицы в России в мае достиг исторического минимума - РИА Новости, 30.06.2023

Уровень безработицы в России в мае достиг исторического минимума

Уровень безработицы в мае снизился до рекордного минимума в 3,2%, сообщил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:26

2023-06-30T12:26

2023-06-30T12:33

общество

россия

татьяна голикова

антон котяков

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Уровень безработицы в мае снизился до рекордного минимума в 3,2%, сообщил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой. "Уровень безработицы по методологии МОТ в мае обновил исторический минимум – 3,2%. При этом численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 516 тысячи человек, что на 48 тысяч меньше, чем в начале года. База вакансий портала "Работа России" составляет более 1,8 миллиона предложений о работе для соискателей", - приводит слова Голиковой секретариат. По еë данным, по программе субсидирования найма более 20 тысяч человек уже трудоустроены - это более 40% от планируемого количества. "По нацпроекту "Демография" продолжается программа бесплатного переобучения. Более 80 тысяч человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям. Свыше 22 тысяч уже завершили обучение", – цитирует министра труда и социальной защиты Антона Котякова секретариат. Котяков добавил, что в 18 субъектах заключены договоры на обучение работников 39 предприятий ОПК, а первые 328 человек уже направлены на переподготовку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна голикова, антон котяков