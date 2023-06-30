Уровень безработицы в России в мае достиг исторического минимума
Голикова: уровень безработицы в России в мае достиг исторического минимума в 3,2 процента
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Уровень безработицы в мае снизился до рекордного минимума в 3,2%, сообщил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.
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"Уровень безработицы по методологии МОТ в мае обновил исторический минимум – 3,2%. При этом численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 516 тысячи человек, что на 48 тысяч меньше, чем в начале года. База вакансий портала "Работа России" составляет более 1,8 миллиона предложений о работе для соискателей", - приводит слова Голиковой секретариат.
По еë данным, по программе субсидирования найма более 20 тысяч человек уже трудоустроены - это более 40% от планируемого количества.
"По нацпроекту "Демография" продолжается программа бесплатного переобучения. Более 80 тысяч человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям. Свыше 22 тысяч уже завершили обучение", – цитирует министра труда и социальной защиты Антона Котякова секретариат.
Котяков добавил, что в 18 субъектах заключены договоры на обучение работников 39 предприятий ОПК, а первые 328 человек уже направлены на переподготовку.