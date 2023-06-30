Рейтинг@Mail.ru
Во Франции участники беспорядков напали на журналистов - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881581743.html
Во Франции участники беспорядков напали на журналистов
Во Франции участники беспорядков напали на журналистов - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции участники беспорядков напали на журналистов
Несколько журналистов подверглись нападению со стороны участников беспорядков в районе Парижа в ночь на 30 июня, по меньшей мере двое были госпитализированы,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:41
2023-06-30T22:41
в мире
франция
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
нантер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881088420_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_bdedfae9029021a12c2b105b6cb14160.jpg
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Несколько журналистов подверглись нападению со стороны участников беспорядков в районе Парижа в ночь на 30 июня, по меньшей мере двое были госпитализированы, говорится в опубликованных сообщениях в социальных сетях. "Этой ночью в Монтрей, выходя из бара с коллегами из Media (онлайн-СМИ - ред.), мы были застигнуты врасплох группой людей в капюшонах, которые подожгли улицу. Результат: госпитализирован в отделение неотложной помощи после того, как меня ударили по лицу и голове, с легкой черепно-мозговой травмой" - сообщил в своём Twitter-аккаунте французский журналист Семил Санли. Он уверяет, что медсестра в больнице сообщила ему, что произошло очень много нападений и выходить на улицу опасно. "Прошлой ночью на фотографа Хана Рено, работающего во французском журнале "Ле пуан", напали и ограбили около десяти участников беспорядков, когда он занимался своей работой, освещая события в Нантере... они оставили его на тротуаре после того, как ограбили его", - написала в Twitter шеф-редактор журнала Жеральдин Воеснер. Она добавила, что у фотографа травма колена и многочисленные ушибы. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/paris-1881555012.html
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881499471.html
франция
париж
нантер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881088420_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_acaea7976d45c0592d4143e595fabe11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер
В мире, Франция, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Нантер
Во Франции участники беспорядков напали на журналистов

В пригороде Парижа участники беспорядков напали на журналистов

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во Франции
Сотрудники полиции во время беспорядков во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время беспорядков во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Несколько журналистов подверглись нападению со стороны участников беспорядков в районе Парижа в ночь на 30 июня, по меньшей мере двое были госпитализированы, говорится в опубликованных сообщениях в социальных сетях.
"Этой ночью в Монтрей, выходя из бара с коллегами из Media (онлайн-СМИ - ред.), мы были застигнуты врасплох группой людей в капюшонах, которые подожгли улицу. Результат: госпитализирован в отделение неотложной помощи после того, как меня ударили по лицу и голове, с легкой черепно-мозговой травмой" - сообщил в своём Twitter-аккаунте французский журналист Семил Санли.
Сотрудники полиции во время беспорядков - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
"Отправить воевать на Украину": французов возмутили беспорядки погромщиков
Вчера, 19:42
Он уверяет, что медсестра в больнице сообщила ему, что произошло очень много нападений и выходить на улицу опасно.
"Прошлой ночью на фотографа Хана Рено, работающего во французском журнале "Ле пуан", напали и ограбили около десяти участников беспорядков, когда он занимался своей работой, освещая события в Нантере... они оставили его на тротуаре после того, как ограбили его", - написала в Twitter шеф-редактор журнала Жеральдин Воеснер.
Она добавила, что у фотографа травма колена и многочисленные ушибы.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков
Вчера, 16:30
 
В миреФранцияПарижБеспорядки во Франции после убийства подростка в НантереНантер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала