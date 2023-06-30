https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881581743.html

Во Франции участники беспорядков напали на журналистов

Во Франции участники беспорядков напали на журналистов - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции участники беспорядков напали на журналистов

Несколько журналистов подверглись нападению со стороны участников беспорядков в районе Парижа в ночь на 30 июня, по меньшей мере двое были госпитализированы,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:41

2023-06-30T22:41

2023-06-30T22:41

в мире

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

нантер

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Несколько журналистов подверглись нападению со стороны участников беспорядков в районе Парижа в ночь на 30 июня, по меньшей мере двое были госпитализированы, говорится в опубликованных сообщениях в социальных сетях. "Этой ночью в Монтрей, выходя из бара с коллегами из Media (онлайн-СМИ - ред.), мы были застигнуты врасплох группой людей в капюшонах, которые подожгли улицу. Результат: госпитализирован в отделение неотложной помощи после того, как меня ударили по лицу и голове, с легкой черепно-мозговой травмой" - сообщил в своём Twitter-аккаунте французский журналист Семил Санли. Он уверяет, что медсестра в больнице сообщила ему, что произошло очень много нападений и выходить на улицу опасно. "Прошлой ночью на фотографа Хана Рено, работающего во французском журнале "Ле пуан", напали и ограбили около десяти участников беспорядков, когда он занимался своей работой, освещая события в Нантере... они оставили его на тротуаре после того, как ограбили его", - написала в Twitter шеф-редактор журнала Жеральдин Воеснер. Она добавила, что у фотографа травма колена и многочисленные ушибы. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/paris-1881555012.html

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881499471.html

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в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер