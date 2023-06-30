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СМИ: в ходе беспорядков во Франции задержали более 400 человек
СМИ: в ходе беспорядков во Франции задержали более 400 человек - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: в ходе беспорядков во Франции задержали более 400 человек
Более 400 человек задержаны во Франции в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью 17-летнего подростка от рук полиции, в стране наблюдается "неустойчивое... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:17
2023-06-30T05:17
2023-06-30T11:26
франция
нантер
париж
в мире
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более 400 человек задержаны во Франции в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью 17-летнего подростка от рук полиции, в стране наблюдается "неустойчивое спокойствие", сообщает газета Figaro со ссылкой на источники в МВД.Всего в ночь на пятницу был задержан 421 нарушитель, большинство из них молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. "Эти рекордные задержания отражают твердые инструкции, которые министр дал префектам и полиции", — сказали в МВД. Как пишет издание, в настоящее время на большей части территории Франции наблюдается "неустойчивое спокойствие". Спорадические столкновения все еще происходят в Нантере. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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франция, нантер, париж, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Франция, Нантер, Париж, В мире, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
СМИ: в ходе беспорядков во Франции задержали более 400 человек
Figaro: в ходе беспорядков из-за убийства подростка во Франции задержали более 400 человек