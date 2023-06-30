https://ria.ru/20230630/bayden-1881343794.html

Странное поведение Байдена в прямом эфире удивило американцев

Странное поведение Байдена в прямом эфире удивило американцев - РИА Новости, 30.06.2023

Странное поведение Байдена в прямом эфире удивило американцев

Читатели американского портала Townhall в Twitter отреагировали на видео с президентом США Джо Байденом, ушедшим со съемочной площадки во время прямого эфира. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T04:12

2023-06-30T04:12

2023-06-30T13:52

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели американского портала Townhall в Twitter отреагировали на видео с президентом США Джо Байденом, ушедшим со съемочной площадки во время прямого эфира.Американский лидер накануне дал интервью телеканалу MSNBC, в конце беседы ведущая поблагодарила Байдена за визит. Тот, неловко встав со стула, пожал ей руку и вышел со съемочной площадки, хотя прямой эфир еще продолжался."Может быть, ему нужно было в туалет", — предположила @_marshaleigh."Это было похоже на срочную нужду", — заметила @AdaNestorWC."Я бы сказал, это больше похоже на то, что он неловко соскользнул со стула и, шаркая, ушел со съемочной площадки", — написал @NolichuckeyJack."Байден думал, что это радиошоу", — съязвил @Paat0306."Как она (телеведущая. — Прим. ред.) сказала: "Не отключайтесь", — сыронизировал @leeboggs."Это (его. — Прим. ред.) бормотание", — выразил недовольство @redandright."Это не его вина. Кто-то ел мороженое за кадром", — напомнил @LaffingLions о любви Байдена к мороженому."Лидер свободного мира... Не совсем похож на источник силы", — резюмировал @KessLorenzo.Нынешний глава Белого дома, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.

https://ria.ru/20230612/bayden-1877587972.html

https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html

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в мире, сша, джо байден