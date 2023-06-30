https://ria.ru/20230630/bayden-1881331949.html

Байден "зажевал" вопрос о Пригожине

Байден "зажевал" вопрос о Пригожине - РИА Новости, 30.06.2023

Байден "зажевал" вопрос о Пригожине

Сбивчивая манера говорить президента США Джо Байдена не позволила разобрать, знал ли он заранее о последних событиях в России. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:03

2023-06-30T00:03

2023-06-30T00:21

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белоруссия

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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Сбивчивая манера говорить президента США Джо Байдена не позволила разобрать, знал ли он заранее о последних событиях в России. В интервью телеканалу MSNBC Байдена попросили рассказать, что он знал заранее из того, что "случилось в России", имея в виду, вероятно, субботний мятеж главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. "Я не могу сказать вам… что… мы знали (какие-то) вещи заранее", - ответил президент, заставив журналистов гадать, ставить ли перед "что" запятую или точку после нее. Ведущая программы не стала уточнять, но спросила, не думает, ли Байден, что его предшественник Дональд Трамп предупредил бы российского коллегу Владимира Путина. "Ох, боже, я не знаю. Я не думаю об этом очень часто", - сказал Байден. Большая часть краткого интервью была посвящена внутренним делам, в том числе резонансному решению верховного суда запретить американским университетам предоставлять льготы при поступлении по расовому принципу. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230629/bayden-1881107971.html

https://ria.ru/20230629/prigozhin-1881109341.html

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россия, белоруссия, сша, евгений пригожин, джо байден, владимир путин, фсб, в мире