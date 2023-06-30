https://ria.ru/20230630/basseyn-1881431690.html

В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного

В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного - РИА Новости, 30.06.2023

В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного

Девятиклассница в Якутии утонула в бассейне во время празднования выпускного, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:57

2023-06-30T12:57

2023-06-30T13:32

происшествия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881430405_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_960e159a7527679a70d4cddb0456c749.jpg

ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Девятиклассница в Якутии утонула в бассейне во время празднования выпускного, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в селе Техтюр Хангаласского района Якутии во время празднования выпускного в экопарке "Орто Дойду" погибла 15-летняя девочка. Якобы у ребенка случился инсульт, когда она купалась в бассейне. Как отметили в прокуратуре, на место трагедии выезжал прокурор района. "Предварительно установлено, что 29 июня в ходе выезда классом на территорию экопарка во время купания в бассейне ребёнок потерял сознание, впоследствии скончался… прокуратура даст оценку причинам и условиям гибели девочки, соблюдению законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, глава Якутска выразил соболезнование родителям погибшей. Он обратился к организаторам выпускных мероприятий с просьбой проявлять осторожность в жаркую погоду. По предварительным данным управления образования администрации Якутска, "родители самостоятельно приняли решение отметить окончание девятого класса, мероприятие не было согласовано с администрацией школы". "Официальное празднование выпускного бала было по графику, утвержденному директором школы, 20 июня 2023 года. В настоящее время ведутся следственные работы со стороны СУ СК по городу Якутску, служебная проверка УО", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20230615/sauna-1878231655.html

https://ria.ru/20230614/delo-1878188668.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф)