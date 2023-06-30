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В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного - РИА Новости, 30.06.2023
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12:57 30.06.2023 (обновлено: 13:32 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/basseyn-1881431690.html
В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного
В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного - РИА Новости, 30.06.2023
В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного
Девятиклассница в Якутии утонула в бассейне во время празднования выпускного, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:57
2023-06-30T13:32
происшествия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Девятиклассница в Якутии утонула в бассейне во время празднования выпускного, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в селе Техтюр Хангаласского района Якутии во время празднования выпускного в экопарке "Орто Дойду" погибла 15-летняя девочка. Якобы у ребенка случился инсульт, когда она купалась в бассейне. Как отметили в прокуратуре, на место трагедии выезжал прокурор района. "Предварительно установлено, что 29 июня в ходе выезда классом на территорию экопарка во время купания в бассейне ребёнок потерял сознание, впоследствии скончался… прокуратура даст оценку причинам и условиям гибели девочки, соблюдению законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, глава Якутска выразил соболезнование родителям погибшей. Он обратился к организаторам выпускных мероприятий с просьбой проявлять осторожность в жаркую погоду. По предварительным данным управления образования администрации Якутска, "родители самостоятельно приняли решение отметить окончание девятого класса, мероприятие не было согласовано с администрацией школы". "Официальное празднование выпускного бала было по графику, утвержденному директором школы, 20 июня 2023 года. В настоящее время ведутся следственные работы со стороны СУ СК по городу Якутску, служебная проверка УО", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20230615/sauna-1878231655.html
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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного

В якутском селе Техтюр девятиклассница утонула в бассейне во время празднования выпускного

© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)/TelegramБассейн на территории экопарка "Орто Дойду"
Бассейн на территории экопарка Орто Дойду - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)/Telegram
Бассейн на территории экопарка "Орто Дойду"
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ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Девятиклассница в Якутии утонула в бассейне во время празднования выпускного, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в селе Техтюр Хангаласского района Якутии во время празднования выпускного в экопарке "Орто Дойду" погибла 15-летняя девочка. Якобы у ребенка случился инсульт, когда она купалась в бассейне.
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Как отметили в прокуратуре, на место трагедии выезжал прокурор района.
«
"Предварительно установлено, что 29 июня в ходе выезда классом на территорию экопарка во время купания в бассейне ребёнок потерял сознание, впоследствии скончался… прокуратура даст оценку причинам и условиям гибели девочки, соблюдению законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе.
В свою очередь, глава Якутска выразил соболезнование родителям погибшей. Он обратился к организаторам выпускных мероприятий с просьбой проявлять осторожность в жаркую погоду.
По предварительным данным управления образования администрации Якутска, "родители самостоятельно приняли решение отметить окончание девятого класса, мероприятие не было согласовано с администрацией школы".
«
"Официальное празднование выпускного бала было по графику, утвержденному директором школы, 20 июня 2023 года. В настоящее время ведутся следственные работы со стороны СУ СК по городу Якутску, служебная проверка УО", - добавили в управлении.
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