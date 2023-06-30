https://ria.ru/20230630/ataka-1881452212.html

ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении

ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.06.2023

ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила одну атаку, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:10

2023-06-30T14:10

2023-06-30T14:20

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила одну атаку, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны России."На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в направлении населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены подразделения ВСУ в районе Терн, Торского в ДНР, Червонопоповки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР."В районе населенного пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881453824.html

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность