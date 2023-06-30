https://ria.ru/20230630/ataka-1881452212.html
ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении
ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.06.2023
ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила одну атаку, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:10
2023-06-30T14:10
2023-06-30T14:20
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила одну атаку, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны России."На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в направлении населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены подразделения ВСУ в районе Терн, Торского в ДНР, Червонопоповки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР."В районе населенного пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881453824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении
ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении в районе Кузьмино
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила одну атаку, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в направлении населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены подразделения ВСУ
в районе Терн, Торского в ДНР
, Червонопоповки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР
.
"В районе населенного пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в ведомстве.
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