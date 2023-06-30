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ВСУ заявили об атаке на военные объекты Украины в Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/ataka-1881371500.html
ВСУ заявили об атаке на военные объекты Украины в Запорожской области
ВСУ заявили об атаке на военные объекты Украины в Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2023
ВСУ заявили об атаке на военные объекты Украины в Запорожской области
Воздушные силы украинских войск в пятницу заявили в Telegram-канале об атаке на военные и инфраструктурные объекты на подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:19
2023-06-30T10:19
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Воздушные силы украинских войск в пятницу заявили в Telegram-канале об атаке на военные и инфраструктурные объекты на подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области", - говорится в сообщении воздушных сил. О каких конкретно объектах идет речь, не сообщается.
запорожская область
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запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина
ВСУ заявили об атаке на военные объекты Украины в Запорожской области

ВСУ заявили об атаке на военные объекты в подконтрольной Киеву части Запорожской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракеты по украинским объектам
Пуск ракеты по украинским объектам - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск ракеты по украинским объектам. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Воздушные силы украинских войск в пятницу заявили в Telegram-канале об атаке на военные и инфраструктурные объекты на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
"Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области", - говорится в сообщении воздушных сил.
О каких конкретно объектах идет речь, не сообщается.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 июня, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраина
 
 
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