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ВСУ заявили об атаке на военные объекты Украины в Запорожской области

ВСУ заявили об атаке на военные объекты Украины в Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2023

ВСУ заявили об атаке на военные объекты Украины в Запорожской области

Воздушные силы украинских войск в пятницу заявили в Telegram-канале об атаке на военные и инфраструктурные объекты на подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:19

2023-06-30T10:19

2023-06-30T10:19

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Воздушные силы украинских войск в пятницу заявили в Telegram-канале об атаке на военные и инфраструктурные объекты на подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области", - говорится в сообщении воздушных сил. О каких конкретно объектах идет речь, не сообщается.

запорожская область

украина

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2023

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запорожская область, украина