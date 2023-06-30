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В Москве арестовали гендиректора концерна "Автоматика" Моторко
В Москве арестовали гендиректора концерна "Автоматика" Моторко - РИА Новости, 01.07.2023
В Москве арестовали гендиректора концерна "Автоматика" Моторко
Пресненский суд Москвы арестовал до 27 августа генерального директора концерна "Автоматика" Андрея Моторко по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2023
2023-06-30T21:02
2023-06-30T21:02
2023-07-01T00:34
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 27 августа генерального директора концерна "Автоматика" Андрея Моторко по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Моторко меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа",- сказала собеседница агентства.Моторко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), подробности в суде не сообщили. Следствие ведет столичный главк СК РФ.Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации, комплексов автоматизированного управления, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения.В "Автоматику" входит 20 дочерних организаций. Научные центры и предприятия холдинга "Автоматики" выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществляют внешне-экономическую деятельность. Концерн является центром компетенции по вопросам кибербезопасностиМоторко возглавил "Автоматику" в мае 2021 года. Как сообщается на сайте концерна, он много лет занимал руководящие посты в различных коммерческих компаниях, а в 2017 году занял пост гендиректора НПП "Сигнал" (входит в "Автоматику"), где занимался диверсификацией производства, позволившей "существенно нарастить выручку по продукции гражданского назначения".
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), ростех
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ростех
В Москве арестовали гендиректора концерна "Автоматика" Моторко
Суд в Москве арестовал генерального директора концерна "Автоматика" Моторко до 27 августа
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 27 августа генерального директора концерна "Автоматика" Андрея Моторко по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Моторко меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа",- сказала собеседница агентства.
Моторко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
), подробности в суде не сообщили. Следствие ведет столичный главк СК
РФ.
Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех
", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации, комплексов автоматизированного управления, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения.
В "Автоматику" входит 20 дочерних организаций. Научные центры и предприятия холдинга "Автоматики" выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществляют внешне-экономическую деятельность. Концерн является центром компетенции по вопросам кибербезопасности
Моторко возглавил "Автоматику" в мае 2021 года. Как сообщается на сайте концерна, он много лет занимал руководящие посты в различных коммерческих компаниях, а в 2017 году занял пост гендиректора НПП "Сигнал" (входит в "Автоматику"), где занимался диверсификацией производства, позволившей "существенно нарастить выручку по продукции гражданского назначения".
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