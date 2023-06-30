https://ria.ru/20230630/arest-1881506122.html

Следствие просит арестовать главу концерна "Автоматика" Моторко

Следствие просит арестовать главу концерна "Автоматика" Моторко - РИА Новости, 30.06.2023

Следствие просит арестовать главу концерна "Автоматика" Моторко

Следствие просит арестовать гендиректора концерна "Автоматика" Андрея Моторко по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:53

2023-06-30T16:53

2023-06-30T17:18

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следствие просит арестовать гендиректора концерна "Автоматика" Андрея Моторко по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа гендиректору концерна "Автоматика" Андрею Моторко", - сказала собеседница агентства.Моторко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), иные подробности в суде не сообщили.Следствие ведет столичный главк СК РФ.Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации, комплексов автоматизированного управления, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения. Среди ярких гражданских проектов – аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".Моторко возглавил "Автоматику" в мае 2021 года. Как сообщается на сайте концерна, он много лет занимал руководящие посты в различных коммерческих компаниях, а в 2017 году занял пост гендиректора НПП "Сигнал" (входит в "Автоматику"), где занимался диверсификацией производства, позволившей "существенно нарастить выручку по продукции гражданского назначения".

https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879825476.html

https://ria.ru/20230626/sachkov-1880441171.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва