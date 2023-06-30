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Следствие просит арестовать главу концерна "Автоматика" Моторко - РИА Новости, 30.06.2023
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16:53 30.06.2023 (обновлено: 17:18 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/arest-1881506122.html
Следствие просит арестовать главу концерна "Автоматика" Моторко
Следствие просит арестовать главу концерна "Автоматика" Моторко - РИА Новости, 30.06.2023
Следствие просит арестовать главу концерна "Автоматика" Моторко
Следствие просит арестовать гендиректора концерна "Автоматика" Андрея Моторко по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:53
2023-06-30T17:18
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следствие просит арестовать гендиректора концерна "Автоматика" Андрея Моторко по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа гендиректору концерна "Автоматика" Андрею Моторко", - сказала собеседница агентства.Моторко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), иные подробности в суде не сообщили.Следствие ведет столичный главк СК РФ.Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации, комплексов автоматизированного управления, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения. Среди ярких гражданских проектов – аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".Моторко возглавил "Автоматику" в мае 2021 года. Как сообщается на сайте концерна, он много лет занимал руководящие посты в различных коммерческих компаниях, а в 2017 году занял пост гендиректора НПП "Сигнал" (входит в "Автоматику"), где занимался диверсификацией производства, позволившей "существенно нарастить выручку по продукции гражданского назначения".
https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879825476.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва
Следствие просит арестовать главу концерна "Автоматика" Моторко

СК просит арестовать гендиректора концерна "Автоматика" Моторко по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следствие просит арестовать гендиректора концерна "Автоматика" Андрея Моторко по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа гендиректору концерна "Автоматика" Андрею Моторко", - сказала собеседница агентства.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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22 июня, 16:08
Моторко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), иные подробности в суде не сообщили.
Следствие ведет столичный главк СК РФ.
Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации, комплексов автоматизированного управления, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения. Среди ярких гражданских проектов – аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".
Моторко возглавил "Автоматику" в мае 2021 года. Как сообщается на сайте концерна, он много лет занимал руководящие посты в различных коммерческих компаниях, а в 2017 году занял пост гендиректора НПП "Сигнал" (входит в "Автоматику"), где занимался диверсификацией производства, позволившей "существенно нарастить выручку по продукции гражданского назначения".
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