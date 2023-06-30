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В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына - РИА Новости, 30.06.2023
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13:56 30.06.2023 (обновлено: 15:34 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/arest-1881445269.html
В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына
В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына - РИА Новости, 30.06.2023
В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына
Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:56
2023-06-30T15:34
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать обвиняемой Наумовой Веронике меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, по 26 августа", — сказала судья.Утром 26 июня в Екатеринбурге начались масштабные поиски пропавшего мальчика. По словам приемной матери, он ушел в неизвестном направлении из дома на Симферопольской улице. В поисках участвовали около полутора тысяч человек, приехали волонтеры из других регионов. Трое суток спустя тело ребенка нашли в большой сумке в гаражах недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад. По данным СК, приемная мать это скрывала, более того, она систематически избивала мальчика, а после его смерти продолжала получать ежемесячные выплаты. Возбуждено уголовное дело по фактам убийства малолетнего, истязания и мошенничества при получении выплат. Кроме того, ведется расследование по статье "Халатность" в отношении органов опеки.
https://ria.ru/20230630/ekaterinburg-1881372456.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына

В Екатеринбурге до 26 августа арестовали опекуншу, обвиняемую в убийстве 6-летнего ребенка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать обвиняемой Наумовой Веронике меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, по 26 августа", — сказала судья.
Утром 26 июня в Екатеринбурге начались масштабные поиски пропавшего мальчика. По словам приемной матери, он ушел в неизвестном направлении из дома на Симферопольской улице. В поисках участвовали около полутора тысяч человек, приехали волонтеры из других регионов.
Трое суток спустя тело ребенка нашли в большой сумке в гаражах недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад. По данным СК, приемная мать это скрывала, более того, она систематически избивала мальчика, а после его смерти продолжала получать ежемесячные выплаты.
Возбуждено уголовное дело по фактам убийства малолетнего, истязания и мошенничества при получении выплат. Кроме того, ведется расследование по статье "Халатность" в отношении органов опеки.
33-летняя жительница Екатеринбурга, подозреваемая в совершении убийства малолетнего
Опекунша убитого в Екатеринбурге ребенка получала выплаты после его смерти
Вчера, 10:24
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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