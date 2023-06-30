https://ria.ru/20230630/arest-1881445269.html

В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына

В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына - РИА Новости, 30.06.2023

В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:56

2023-06-30T13:56

2023-06-30T15:34

происшествия

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать обвиняемой Наумовой Веронике меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, по 26 августа", — сказала судья.Утром 26 июня в Екатеринбурге начались масштабные поиски пропавшего мальчика. По словам приемной матери, он ушел в неизвестном направлении из дома на Симферопольской улице. В поисках участвовали около полутора тысяч человек, приехали волонтеры из других регионов. Трое суток спустя тело ребенка нашли в большой сумке в гаражах недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад. По данным СК, приемная мать это скрывала, более того, она систематически избивала мальчика, а после его смерти продолжала получать ежемесячные выплаты. Возбуждено уголовное дело по фактам убийства малолетнего, истязания и мошенничества при получении выплат. Кроме того, ведется расследование по статье "Халатность" в отношении органов опеки.

https://ria.ru/20230630/ekaterinburg-1881372456.html

екатеринбург

свердловская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)