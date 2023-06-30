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В Эквадоре арестовали лидера второй крупнейшей в стране банды - РИА Новости, 30.06.2023
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01:59 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/arest-1881339222.html
В Эквадоре арестовали лидера второй крупнейшей в стране банды
В Эквадоре арестовали лидера второй крупнейшей в стране банды - РИА Новости, 30.06.2023
В Эквадоре арестовали лидера второй крупнейшей в стране банды
Власти Эквадора задержали в пограничном с Колумбией регионе главаря второй по величине преступной группировки страны "Лос Лобос", сообщил начальник национальной РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:59
2023-06-30T01:59
эквадор
колумбия
в мире
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МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Власти Эквадора задержали в пограничном с Колумбией регионе главаря второй по величине преступной группировки страны "Лос Лобос", сообщил начальник национальной полиции Фаусто Салинас. "Задержан (бандит по прозвищу) "Ла-Фока". Приоритетная цель была захвачена подразделениями национальной полиции Эквадора в провинции Эсмеральдас. "Ла-Фока" руководил преступной группировкой "Лос-Лобос" в этой провинции", — написал Салинас в своем блоге в Twitter. Группировка Лос-Лобос, по некоторым оценкам, включает 8 тысяч человек, которые занимаются на территории страны наркоторговлей и наемными убийствами. По численности и территориальному охвату своей преступной деятельности они уступают только банде "Лос-Чонерос", основанной в кантоне Чоне в начале 1990-х годов, которая насчитывает до 20 тысяч участников. Название преступной группировки неоднократно всплывало в СМИ в связи с тюремными расправами в эквадорских тюрьмах, где только в 2021-2022 годах произошло более 400 умышленных убийств. Деятельность эквадорских банд в 2023 году была признана террористической угрозой государству. Несмотря на заявления властей о готовности противостоять им всеми доступными средствами, число умышленных убийств в Эквадоре растет. Ожидается, что показатели прошлого года с более чем 4 тысячами убитых будут превышены в 2023 году.
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эквадор, колумбия, в мире
Эквадор, Колумбия, В мире
В Эквадоре арестовали лидера второй крупнейшей в стране банды

В Эквадоре арестовали лидера второй крупнейшей в стране преступной группировки "Лос Лобос"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Власти Эквадора задержали в пограничном с Колумбией регионе главаря второй по величине преступной группировки страны "Лос Лобос", сообщил начальник национальной полиции Фаусто Салинас.
«
"Задержан (бандит по прозвищу) "Ла-Фока". Приоритетная цель была захвачена подразделениями национальной полиции Эквадора в провинции Эсмеральдас. "Ла-Фока" руководил преступной группировкой "Лос-Лобос" в этой провинции", — написал Салинас в своем блоге в Twitter.
Группировка Лос-Лобос, по некоторым оценкам, включает 8 тысяч человек, которые занимаются на территории страны наркоторговлей и наемными убийствами. По численности и территориальному охвату своей преступной деятельности они уступают только банде "Лос-Чонерос", основанной в кантоне Чоне в начале 1990-х годов, которая насчитывает до 20 тысяч участников.
Название преступной группировки неоднократно всплывало в СМИ в связи с тюремными расправами в эквадорских тюрьмах, где только в 2021-2022 годах произошло более 400 умышленных убийств.
Деятельность эквадорских банд в 2023 году была признана террористической угрозой государству. Несмотря на заявления властей о готовности противостоять им всеми доступными средствами, число умышленных убийств в Эквадоре растет. Ожидается, что показатели прошлого года с более чем 4 тысячами убитых будут превышены в 2023 году.
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