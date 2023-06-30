https://ria.ru/20230630/apple-1881510368.html
В Страсбурге участники беспорядков ограбили магазин Apple
В Страсбурге участники беспорядков ограбили магазин Apple - РИА Новости, 30.06.2023
В Страсбурге участники беспорядков ограбили магазин Apple
Магазин Apple разграблен во французском Страсбурге в ходе беспорядков на фоне убийства полицейским подростка, сообщает радиостанция France Bleu в своем... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:07
2023-06-30T17:07
2023-06-30T17:09
страсбург
в мире
apple
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Магазин Apple разграблен во французском Страсбурге в ходе беспорядков на фоне убийства полицейским подростка, сообщает радиостанция France Bleu в своем Twitter-аккаунте. На кадрах, представленных в Twitter-аккаунте радиостанции, видно, как из окон магазина выбрасывают предметы. Парни и девушки сбегаются, чтобы схватить их. На других видео, распространенных в соцсетях, показано, как люди бьют окна в магазине. Накануне сообщалось, что по меньшей мере два магазина были разграблены в Париже в ходе беспорядков, в том числе бутик Nike. Беспорядки во Франции начались во вторник, после того как полицейские утром этого дня во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html
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страсбург, в мире, apple, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, происшествия
Страсбург, В мире, Apple, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Происшествия
В Страсбурге участники беспорядков ограбили магазин Apple
Во французском Страсбурге участники беспорядков ограбили магазин Apple