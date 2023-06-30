https://ria.ru/20230630/apple-1881510368.html

В Страсбурге участники беспорядков ограбили магазин Apple

В Страсбурге участники беспорядков ограбили магазин Apple - РИА Новости, 30.06.2023

В Страсбурге участники беспорядков ограбили магазин Apple

Магазин Apple разграблен во французском Страсбурге в ходе беспорядков на фоне убийства полицейским подростка, сообщает радиостанция France Bleu в своем... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:07

2023-06-30T17:07

2023-06-30T17:09

страсбург

в мире

apple

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881089050_0:87:2730:1623_1920x0_80_0_0_44742cd435a244e51fcde81fbd5f065a.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Магазин Apple разграблен во французском Страсбурге в ходе беспорядков на фоне убийства полицейским подростка, сообщает радиостанция France Bleu в своем Twitter-аккаунте. На кадрах, представленных в Twitter-аккаунте радиостанции, видно, как из окон магазина выбрасывают предметы. Парни и девушки сбегаются, чтобы схватить их. На других видео, распространенных в соцсетях, показано, как люди бьют окна в магазине. Накануне сообщалось, что по меньшей мере два магазина были разграблены в Париже в ходе беспорядков, в том числе бутик Nike. Беспорядки во Франции начались во вторник, после того как полицейские утром этого дня во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html

страсбург

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

страсбург, в мире, apple, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, происшествия