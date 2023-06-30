https://ria.ru/20230630/aktivy-1881424619.html

ВТБ Факторинг разместил первый выпуск ЦФА на 500 миллионов рублей

ВТБ Факторинг разместил первый выпуск ЦФА на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 30.06.2023

ВТБ Факторинг разместил первый выпуск ЦФА на 500 миллионов рублей

ВТБ Факторинг провел первую сделку по эмиссии и размещению собственных цифровых финансовых активов (ЦФА), объем выпуска составил 500 миллионов рублей, срок... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:40

2023-06-30T12:40

2023-06-30T12:40

втб

экономика

втб факторинг

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ВТБ Факторинг провел первую сделку по эмиссии и размещению собственных цифровых финансовых активов (ЦФА), объем выпуска составил 500 миллионов рублей, срок обращения – 30 дней, сообщает ВТБ.Выпуск прошел в контуре цифровой финансовой экосистемы "Лайтхаус" и был полностью выкуплен крупным промышленным холдингом.Ранее ВТБ Факторинг активно инвестировал в цифровые активы, выкупив в общем шесть выпусков на 16 миллиардов рублей. Собственная эмиссия позволила компании стать первым бизнесом, который имеет опыт как в размещении, так и в их покупке ЦФА на открытом рынке, отмечается в сообщении."Первая сделка в роли эмитента качественно улучшает нашу экспертизу в работе с цифровыми финансовыми активами, углубляет сотрудничество с ключевыми клиентами и открывает новые возможности управления стоимостью капитала для нашей компании. Поэтому мы активно встраиваем ЦФА в текущую работу. Общий объем размещений ЦФА с участием ВТБ Факторинг достиг 16,5 миллиарда рублей, и каждая очередная сделка стимулирует рост этого рынка в России и привлекает внимание новых игроков", – прокомментировал генеральный директор ВТБ Факторинг Игорь Внуков.По словам генерального директора "Лайтхаус" Дениса Иорданиди, выпуск впервые демонстрирует пример размещения в ЦФА свободной рублевой ликвидности одним из крупнейших промышленных холдингов страны."Доверие крупных участников финансового рынка к смарт-контрактам и системам распределенного реестра способствует росту интереса со стороны инвесторов и эмитентов к рынку ЦФА. И этот выпуск приближает нас к очередной психологической отметке в 20 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении его слова.ЦФА — это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. ЦФА могут быть обеспеченными (товарами, услугами и так далее) или же необеспеченными и выпускаются только на авторизованных Банком России платформах операторов информационных систем.

https://ria.ru/20230221/faktoring-1853399139.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, экономика, втб факторинг