https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341634.html

ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов

ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов - РИА Новости, 30.06.2023

ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов

Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от использования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине, рассчитывая зарабатывать на этом не менее... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T03:19

2023-06-30T03:19

2023-06-30T11:33

киев

россия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

александр де кроо

мария захарова

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от использования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине, рассчитывая зарабатывать на этом не менее трех миллиардов евро в год, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, выступая по итогам первого дня саммита в Брюсселе."Состоялись дискуссии по замороженным активам России, в которых особую роль играет Бельгия. Девяносто процентов российских авуаров, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины. <…> Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Речь идет о сумме в размере трех миллиардов в год, которая могла бы быть получена", — сказал он журналистам.По словам де Кроо, странам ЕС надо будет использовать такой юридический механизм, который не позволит нанести урон финансовой стабильности Евросоюза.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Брюссель рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины путем их инвестирования, но не конфискации.После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Аналогичные шаги предпринял и Киев, который решил направить вырученные с продажи активов средства на оборону и восстановление Украины. Глава департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых заявляла, что на Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц из России, чьи активы будут изъяты принудительно в доход государства.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341210.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881341327.html

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киев, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, александр де кроо, мария захарова, еврокомиссия, дмитрий песков, бельгия