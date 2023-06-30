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ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов - РИА Новости, 30.06.2023
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03:19 30.06.2023 (обновлено: 11:33 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341634.html
ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов
ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов - РИА Новости, 30.06.2023
ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов
Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от использования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине, рассчитывая зарабатывать на этом не менее... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T03:19
2023-06-30T11:33
киев
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
александр де кроо
мария захарова
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от использования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине, рассчитывая зарабатывать на этом не менее трех миллиардов евро в год, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, выступая по итогам первого дня саммита в Брюсселе.&quot;Состоялись дискуссии по замороженным активам России, в которых особую роль играет Бельгия. Девяносто процентов российских авуаров, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины. &lt;…&gt; Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Речь идет о сумме в размере трех миллиардов в год, которая могла бы быть получена&quot;, — сказал он журналистам.По словам де Кроо, странам ЕС надо будет использовать такой юридический механизм, который не позволит нанести урон финансовой стабильности Евросоюза.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Брюссель рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины путем их инвестирования, но не конфискации.После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Аналогичные шаги предпринял и Киев, который решил направить вырученные с продажи активов средства на оборону и восстановление Украины. Глава департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых заявляла, что на Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц из России, чьи активы будут изъяты принудительно в доход государства.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341210.html
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киев, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, александр де кроо, мария захарова, еврокомиссия, дмитрий песков, бельгия
Киев, Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Александр де Кроо, Мария Захарова, Еврокомиссия, Дмитрий Песков, Бельгия
ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов

Премьер Бельгии: ЕС будет передавать Киеву три миллиарда евро в год из российских активов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от использования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине, рассчитывая зарабатывать на этом не менее трех миллиардов евро в год, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, выступая по итогам первого дня саммита в Брюсселе.
«

"Состоялись дискуссии по замороженным активам России, в которых особую роль играет Бельгия. Девяносто процентов российских авуаров, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины. <…> Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Речь идет о сумме в размере трех миллиардов в год, которая могла бы быть получена", — сказал он журналистам.

По словам де Кроо, странам ЕС надо будет использовать такой юридический механизм, который не позволит нанести урон финансовой стабильности Евросоюза.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Брюссель рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины путем их инвестирования, но не конфискации.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Страны ЕС планируют использовать российские активы вместе с партнерами
Вчера, 03:05
После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Аналогичные шаги предпринял и Киев, который решил направить вырученные с продажи активов средства на оборону и восстановление Украины. Глава департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых заявляла, что на Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц из России, чьи активы будут изъяты принудительно в доход государства.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
ЕС выразил готовность "внести вклад" в обеспечение безопасности Украины
Вчера, 03:08
 
КиевРоссияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАлександр де КрооМария ЗахароваЕврокомиссияДмитрий ПесковБельгия
 
 
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