https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341210.html

Страны ЕС планируют использовать российские активы вместе с партнерами

Страны ЕС планируют использовать российские активы вместе с партнерами - РИА Новости, 30.06.2023

Страны ЕС планируют использовать российские активы вместе с партнерами

Страны ЕС намерены работать над использованием замороженных активов РФ не самостоятельно, а совместно с партнерами и в строгом соответствии с законами,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T03:05

2023-06-30T03:05

2023-06-30T03:05

евросоюз

евросовет

еврокомиссия

санкции в отношении россии

россия

украина

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Страны ЕС намерены работать над использованием замороженных активов РФ не самостоятельно, а совместно с партнерами и в строгом соответствии с законами, говорится в документе по итогам обсуждения ситуации на Украине на саммите Евросоюза в Брюсселе. "Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении обездвиженных активов России, и предлагает Совету ЕС, верховному представителю ЕС и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом и в координации с партнерами", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230628/aktivy-1880958939.html

россия

украина

брюссель

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евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия, украина, брюссель