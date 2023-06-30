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Страны ЕС планируют использовать российские активы вместе с партнерами - РИА Новости, 30.06.2023
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03:05 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341210.html
Страны ЕС планируют использовать российские активы вместе с партнерами
Страны ЕС планируют использовать российские активы вместе с партнерами - РИА Новости, 30.06.2023
Страны ЕС планируют использовать российские активы вместе с партнерами
Страны ЕС намерены работать над использованием замороженных активов РФ не самостоятельно, а совместно с партнерами и в строгом соответствии с законами,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T03:05
2023-06-30T03:05
евросоюз
евросовет
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
украина
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Страны ЕС намерены работать над использованием замороженных активов РФ не самостоятельно, а совместно с партнерами и в строгом соответствии с законами, говорится в документе по итогам обсуждения ситуации на Украине на саммите Евросоюза в Брюсселе. "Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении обездвиженных активов России, и предлагает Совету ЕС, верховному представителю ЕС и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом и в координации с партнерами", - указывается в документе.
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евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия, украина, брюссель
Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Россия, Украина, Брюссель
Страны ЕС планируют использовать российские активы вместе с партнерами

Страны ЕС планируют работать с замороженными российскими активами не сами, а с партнерами

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Страны ЕС намерены работать над использованием замороженных активов РФ не самостоятельно, а совместно с партнерами и в строгом соответствии с законами, говорится в документе по итогам обсуждения ситуации на Украине на саммите Евросоюза в Брюсселе.
"Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении обездвиженных активов России, и предлагает Совету ЕС, верховному представителю ЕС и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом и в координации с партнерами", - указывается в документе.
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ЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииРоссияУкраинаБрюссель
 
 
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