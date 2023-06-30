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Пассажирка лишилась половины ноги из-за падения в аэропорту Бангкока

Пассажирка лишилась половины ноги из-за падения в аэропорту Бангкока - РИА Новости, 30.06.2023

Пассажирка лишилась половины ноги из-за падения в аэропорту Бангкока

Руководство госкорпорации Airports of Thailand (AOT) отдало распоряжение проверить все траволаторы в аэропорту Don Mueang из-за инцидента с пассажиркой,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:31

2023-06-30T11:31

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Руководство госкорпорации Airports of Thailand (AOT) отдало распоряжение проверить все траволаторы в аэропорту Don Mueang из-за инцидента с пассажиркой, получившей серьезную травму ноги после падения на одной из самодвижущихся лент в терминале внутренних рейсов, сообщает The Phuket News.Президент АОТ Керати Китманават сообщил, что пострадавшую доставили в больницу имени Короля Пхумипона Адульядета (Bhumibol Adulyadej Hospital). Врачам пришлось ампутировать женщине ногу выше колена, поскольку травмы были слишком серьезными. Пациентку затем перевели в Bumrungrad International Hospital для дальнейшего лечения.По данным Bangkok Post, пассажирка планировала лететь из Бангкока в Накхон-Сри-Тхаммарат, но упала на ленте траволатора между четвертым и пятым гейтами. Ее нога попала в механизм, в результате чего она получила травму.Официальные лица полагают, что траволатор был исправен, но при падении женщина своим телом сорвала крышку механизма, что и привело к таким тяжелым последствиям.Сейчас выясняют, не мог ли несчастный случай стать результатом технической неисправности механизма или человеческой халатности.Директор аэропорта Карант Тханакунджирапат добавил, что после инцидента все травалаторы в Don Mueang сразу выключили. Непосредственно устройство в "южном коридоре" последний раз проходило техническую инспекцию 21 июня. Самодвижущаяся лента была выпущена компанией Hitachi и работала в аэропорту с 1996 года. Производитель был проинформирован о случившемся.Тханакунджирапат добавил, что руководство Don Mueang планировало провести модернизацию всех траволаторов в аэропорту к 2025 году, но после инцидента было принято решение перенести срок реализации проекта на следующий фискальный год. Пока неизвестно, планируются ли дополнительные проверки самодвижущихся горизонтальных лент и классических эскалаторов в других аэропортах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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