https://ria.ru/20230630/aeroport-1881562317.html

В Кишиневе пассажиров начали пускать в аэропорт после эвакуации

В Кишиневе пассажиров начали пускать в аэропорт после эвакуации - РИА Новости, 30.06.2023

В Кишиневе пассажиров начали пускать в аэропорт после эвакуации

Пассажиров, которых эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за стрельбы, устроенной гражданином Таджикистана, начали пускать обратно, однако вылеты задерживаются, РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:23

2023-06-30T20:23

2023-06-30T20:23

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россия

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дорин речан

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Пассажиров, которых эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за стрельбы, устроенной гражданином Таджикистана, начали пускать обратно, однако вылеты задерживаются, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил стрельбу в столичном аэропорту, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрелял иностранец, которого не впустили в страну, в результате стрельбы скончались два человека, еще один был ранен. Стрелявший задержан, ему потребовалась медицинская помощь. Здание аэропорта было оцеплено. Сперва были выпущены пассажиры, которые прилетели незадолго до ЧП и не могли покинуть самолеты из соображений безопасности. К 20.00 (совпадает с мск) начали пускать в здание аэропорта людей, которые планировали покинуть страну. "В связи с инцидентом в Международном аэропорту Кишинева, в котором иностранный гражданин применил огнестрельное оружие, авиарейсы приостановлены до разрешения ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Органа гражданской авиации в Facebook*.По информации, опубликованной на сайте аэропорта, рейсы задержаны на период от двух до девяти часов. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева открыл 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в республику по соображениям безопасности. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции, написал Речан на своей странице в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230618/banki-1879001539.html

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в мире, кишинев, россия, молдавия, дорин речан