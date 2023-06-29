https://ria.ru/20230629/zvezdy-1881216587.html

Бузова и Ивлеева примерили 3D-платье, вдохновленное "Великолепным веком"

Бузова и Ивлеева примерили 3D-платье, вдохновленное "Великолепным веком" - РИА Новости, 29.06.2023

Бузова и Ивлеева примерили 3D-платье, вдохновленное "Великолепным веком"

Знаменитости примерили на себя цифровое платье, созданное к выходу на ТВ турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем", сообщает пресс-служба телеканала... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:14

2023-06-29T17:14

2023-06-29T17:14

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Знаменитости примерили на себя цифровое платье, созданное к выходу на ТВ турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем", сообщает пресс-служба телеканала "Суббота!"Почувствовать восточный колорит и покрасоваться в эксклюзивном наряде удалось ведущим Иде Галич, Анастасии Ивлеевой, Регине Тодоренко и Ольге Бузовой. "Скоро я разбогатею, потому что продам всю одежду и буду носить digital-платья", – заявила Тодоренко в своем личном блоге.Платье сине-голубого цвета было создано в коллаборации с цифровыми художниками, а его концепция была разработана в нейросети Midjourney.Телевизионная премьера турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем" состоится третьего июля на канале "Суббота!".

https://ria.ru/20230524/premiya-1873806278.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, регина тодоренко, ида галич, анастасия ивлеева, ольга бузова, стиль, мода, новости шоу-бизнеса