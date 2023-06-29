Бузова и Ивлеева примерили 3D-платье, вдохновленное "Великолепным веком"

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Знаменитости примерили на себя цифровое платье, созданное к выходу на ТВ турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем", сообщает пресс-служба телеканала "Суббота!"Почувствовать восточный колорит и покрасоваться в эксклюзивном наряде удалось ведущим Иде Галич, Анастасии Ивлеевой, Регине Тодоренко и Ольге Бузовой. "Скоро я разбогатею, потому что продам всю одежду и буду носить digital-платья", – заявила Тодоренко в своем личном блоге.Платье сине-голубого цвета было создано в коллаборации с цифровыми художниками, а его концепция была разработана в нейросети Midjourney.Телевизионная премьера турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем" состоится третьего июля на канале "Суббота!".
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