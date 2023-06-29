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Бузова и Ивлеева примерили 3D-платье, вдохновленное "Великолепным веком" - РИА Новости, 29.06.2023
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Шоубиз
 
17:14 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/zvezdy-1881216587.html
Бузова и Ивлеева примерили 3D-платье, вдохновленное "Великолепным веком"
Бузова и Ивлеева примерили 3D-платье, вдохновленное "Великолепным веком" - РИА Новости, 29.06.2023
Бузова и Ивлеева примерили 3D-платье, вдохновленное "Великолепным веком"
Знаменитости примерили на себя цифровое платье, созданное к выходу на ТВ турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем", сообщает пресс-служба телеканала... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:14
2023-06-29T17:14
шоубиз
знаменитости
регина тодоренко
ида галич
анастасия ивлеева
ольга бузова
стиль
мода
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Знаменитости примерили на себя цифровое платье, созданное к выходу на ТВ турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем", сообщает пресс-служба телеканала "Суббота!"Почувствовать восточный колорит и покрасоваться в эксклюзивном наряде удалось ведущим Иде Галич, Анастасии Ивлеевой, Регине Тодоренко и Ольге Бузовой. &quot;Скоро я разбогатею, потому что продам всю одежду и буду носить digital-платья&quot;, – заявила Тодоренко в своем личном блоге.Платье сине-голубого цвета было создано в коллаборации с цифровыми художниками, а его концепция была разработана в нейросети Midjourney.Телевизионная премьера турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем" состоится третьего июля на канале "Суббота!".
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знаменитости, регина тодоренко, ида галич, анастасия ивлеева, ольга бузова, стиль, мода, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Регина Тодоренко, Ида Галич, Анастасия Ивлеева, Ольга Бузова, стиль, мода, Новости шоу-бизнеса
Бузова и Ивлеева примерили 3D-платье, вдохновленное "Великолепным веком"

Звезды примерили цифровое платье, созданное к выходу "Великолепного века. Империя Кесем".

© Пресс-служба телеканала "Суббота!"Ольга Бузова в цифровом платье
Ольга Бузова в цифровом платье
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Знаменитости примерили на себя цифровое платье, созданное к выходу на ТВ турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем", сообщает пресс-служба телеканала "Суббота!"
Почувствовать восточный колорит и покрасоваться в эксклюзивном наряде удалось ведущим Иде Галич, Анастасии Ивлеевой, Регине Тодоренко и Ольге Бузовой.
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"Настя Ивлеева в цифровом платье
Настя Ивлеева в цифровом платье
Настя Ивлеева в цифровом платье
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"
1 из 3
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"Регина Тодоренко в цифровом платье
Регина Тодоренко в цифровом платье
Регина Тодоренко в цифровом платье
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"
2 из 3
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"Ида Галич в цифровом платье
Ида Галич в цифровом платье
Ида Галич в цифровом платье
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"
3 из 3
Настя Ивлеева в цифровом платье
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"
1 из 3
Регина Тодоренко в цифровом платье
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"
2 из 3
Ида Галич в цифровом платье
© Пресс-служба телеканала "Суббота!"
3 из 3
«

"Скоро я разбогатею, потому что продам всю одежду и буду носить digital-платья", – заявила Тодоренко в своем личном блоге.

Платье сине-голубого цвета было создано в коллаборации с цифровыми художниками, а его концепция была разработана в нейросети Midjourney.
Телевизионная премьера турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем" состоится третьего июля на канале "Суббота!".
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ШоубизЗнаменитостиРегина ТодоренкоИда ГаличАнастасия ИвлееваОльга БузовастильмодаНовости шоу-бизнеса
 
 
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