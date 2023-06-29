Рейтинг@Mail.ru
Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике" - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:47 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/znamenitosti-1881084618.html
Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике"
Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике" - РИА Новости, 29.06.2023
Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике"
Гарик Сукачев поставит спектакль "САШАШИШИН" в "Современнике", сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:47
2023-06-29T12:47
культура
новости культуры
спектакль
знаменитости
современник (театр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/48/1560724847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1891e9f9c65d0c25d379aa2fc9b19d13.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гарик Сукачев поставит спектакль "САШАШИШИН" в "Современнике", сообщается в Telegram-канале театра. В основе книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина". В ней рассказывается о мужчине с психическим расствройстом Саше Шишине. Он влюблен в соседку и ревнует женщину к ее же супругу. Критики отмечали необычную подачу материала — прозаический текст приобретает ритм. А еще в нем не всегда ясно, где фантазии персонажа, а где события, в которые он вовлечен. "На сцене перемешаны во времени истории из жизни главных героев — это нелинейное повествование воплотят актеры театра "Современник" и творческая команда Театра кукол имени Сергея Образцова", — отмечается в посте.При этом Сукачев утверждает, что то, над чем он работает — лиричная история, "которой, по сути, в романе нет". В спектакле задействованы Василий Мищенко, Дмитрий Смолев, Дарья Белоусова, Николай Клямчук, Елена Козина.Премьера постановки "САШАШИШИН" запланирована на ноябрь 2023 года. Ранее сообщалось, что Большой театр покажет балет "Анна Каренина" под открытым небом на фестивале "Толстой" в "Ясной Поляне".
https://ria.ru/20230525/mamt-1873878559.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/48/1560724847_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_a3cfb5b6215381e96dce66d168713593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, спектакль, знаменитости, современник (театр)
Культура, Новости культуры, Спектакль, Знаменитости, Современник (театр)
Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике"

Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике" по книге Александры Николаенко

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРок-музыкант Гарик Сукачёв на творческой встрече в президентском зале МИА "Россия сегодня" в Москве
Рок-музыкант Гарик Сукачёв на творческой встрече в президентском зале МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гарик Сукачев поставит спектакль "САШАШИШИН" в "Современнике", сообщается в Telegram-канале театра.
В основе книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина". В ней рассказывается о мужчине с психическим расствройстом Саше Шишине. Он влюблен в соседку и ревнует женщину к ее же супругу.
Критики отмечали необычную подачу материала — прозаический текст приобретает ритм. А еще в нем не всегда ясно, где фантазии персонажа, а где события, в которые он вовлечен.
«
"На сцене перемешаны во времени истории из жизни главных героев — это нелинейное повествование воплотят актеры театра "Современник" и творческая команда Театра кукол имени Сергея Образцова", — отмечается в посте.
При этом Сукачев утверждает, что то, над чем он работает — лиричная история, "которой, по сути, в романе нет".
В спектакле задействованы Василий Мищенко, Дмитрий Смолев, Дарья Белоусова, Николай Клямчук, Елена Козина.
Премьера постановки "САШАШИШИН" запланирована на ноябрь 2023 года.
Ранее сообщалось, что Большой театр покажет балет "Анна Каренина" под открытым небом на фестивале "Толстой" в "Ясной Поляне".
Спектакль Норма МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко
МАМТ представил премьеру оперы с Хиблой Герзмава
25 мая, 23:56
 
КультураНовости культурыСпектакльЗнаменитостиСовременник (театр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала