https://ria.ru/20230629/znamenitosti-1881084618.html

Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике"

Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике" - РИА Новости, 29.06.2023

Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике"

Гарик Сукачев поставит спектакль "САШАШИШИН" в "Современнике", сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:47

2023-06-29T12:47

2023-06-29T12:47

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гарик Сукачев поставит спектакль "САШАШИШИН" в "Современнике", сообщается в Telegram-канале театра. В основе книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина". В ней рассказывается о мужчине с психическим расствройстом Саше Шишине. Он влюблен в соседку и ревнует женщину к ее же супругу. Критики отмечали необычную подачу материала — прозаический текст приобретает ритм. А еще в нем не всегда ясно, где фантазии персонажа, а где события, в которые он вовлечен. "На сцене перемешаны во времени истории из жизни главных героев — это нелинейное повествование воплотят актеры театра "Современник" и творческая команда Театра кукол имени Сергея Образцова", — отмечается в посте.При этом Сукачев утверждает, что то, над чем он работает — лиричная история, "которой, по сути, в романе нет". В спектакле задействованы Василий Мищенко, Дмитрий Смолев, Дарья Белоусова, Николай Клямчук, Елена Козина.Премьера постановки "САШАШИШИН" запланирована на ноябрь 2023 года. Ранее сообщалось, что Большой театр покажет балет "Анна Каренина" под открытым небом на фестивале "Толстой" в "Ясной Поляне".

https://ria.ru/20230525/mamt-1873878559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, спектакль, знаменитости, современник (театр)