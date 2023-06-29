https://ria.ru/20230629/zhizn-1881066247.html
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года - РИА Новости, 29.06.2023
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:09
2023-06-29T11:09
2023-06-29T14:19
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Министр принял участие в заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, на котором уточнил, что этот показатель уже превысил допандемийный период."Младенческая смертность составила 4,1 промилле", — отметил Мурашко.В прошлом году зафиксирован исторический минимум по младенческой смертности — 4,4 промилле. Ожидается, что в 2030-м этот показатель опустится до 3,3 промилле.
https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года
Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году выросла до 73,4 года
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр принял участие в заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, на котором уточнил, что этот показатель уже превысил допандемийный период.
«
"Младенческая смертность составила 4,1 промилле", — отметил Мурашко.
В прошлом году зафиксирован исторический минимум по младенческой смертности — 4,4 промилле. Ожидается, что в 2030-м этот показатель опустится до 3,3 промилле.
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