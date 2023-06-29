https://ria.ru/20230629/zhizn-1881066247.html

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года - РИА Новости, 29.06.2023

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:09

2023-06-29T11:09

2023-06-29T14:19

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Министр принял участие в заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, на котором уточнил, что этот показатель уже превысил допандемийный период."Младенческая смертность составила 4,1 промилле", — отметил Мурашко.В прошлом году зафиксирован исторический минимум по младенческой смертности — 4,4 промилле. Ожидается, что в 2030-м этот показатель опустится до 3,3 промилле.

https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко