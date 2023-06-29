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Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года - РИА Новости, 29.06.2023
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11:09 29.06.2023 (обновлено: 14:19 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/zhizn-1881066247.html
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года - РИА Новости, 29.06.2023
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:09
2023-06-29T14:19
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Министр принял участие в заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, на котором уточнил, что этот показатель уже превысил допандемийный период.&quot;Младенческая смертность составила 4,1 промилле&quot;, — отметил Мурашко.В прошлом году зафиксирован исторический минимум по младенческой смертности — 4,4 промилле. Ожидается, что в 2030-м этот показатель опустится до 3,3 промилле.
https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года

Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году выросла до 73,4 года

© РИА Новости / Максим БогодвидМужчина измеряет давление
Мужчина измеряет давление - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Мужчина измеряет давление. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр принял участие в заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, на котором уточнил, что этот показатель уже превысил допандемийный период.
«

"Младенческая смертность составила 4,1 промилле", — отметил Мурашко.

В прошлом году зафиксирован исторический минимум по младенческой смертности — 4,4 промилле. Ожидается, что в 2030-м этот показатель опустится до 3,3 промилле.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Россиянам дали совет, как увеличить продолжительность жизни
13 марта, 16:35
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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