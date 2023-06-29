https://ria.ru/20230629/zhivotnye-1881111585.html

Депутат предложил конфисковывать животных из-за жестокого обращения

Депутат предложил конфисковывать животных из-за жестокого обращения - РИА Новости, 29.06.2023

Депутат предложил конфисковывать животных из-за жестокого обращения

Конфискацией животных, подвергшихся жестокому обращению, может заняться Росприроднадзор, на первом этапе предлагается заняться изъятием диких животных, которых... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:04

2023-06-29T13:04

2023-06-29T13:04

общество

россия

владимир бурматов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Конфискацией животных, подвергшихся жестокому обращению, может заняться Росприроднадзор, на первом этапе предлагается заняться изъятием диких животных, которых содержат в квартирах, сообщил РИА Новости первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Бурматов подготовил законопроект о конфискации домашних и диких животных за жестокое обращение с ними. "Мы предполагаем, на первом этапе этим будет заниматься Росприроднадзор, потому что мы начать предлагаем с тех животных, которые граждане незаконно содержат у себя дома. Это животные из списка животных, запрещённых к содержанию: львята, тигрята, медвежата и прочие, те, кого используют для коммерческой деятельности. Это вот всякие пляжные фотографы, фотографы на набережных и прочее", - сказал Бурматов. По его словам Росприроднадзор будет изымать и передавать животных в реабилитационные центры, которые после лечения будут возвращать их в естественную среду обитания, а тех, кого не удалось реабилитировать, - оставлять на дожитие. Выявлять нарушителей планируется по обращениям граждан. "У нас сейчас есть приюты, передержки и волонтёрские организации, которые готовы таких животных принимать, мы с ними разговаривали и они готовы", - сказал Бурматов на вопрос, куда будут переселять конфискованных домашних животных. Он также сообщил, что законопроект будет внесён в ГД в течение этого года, сейчас его готовят к направлению в правительство РФ на получение специального отзыва. В текущем периоде средства из бюджета не понадобятся.

https://ria.ru/20230411/sheyk-1864295858.html

https://ria.ru/20230410/sobaka-1864136752.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир бурматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф