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У восточного побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение - РИА Новости, 29.06.2023
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06:04 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/zemletryasenie-1881024601.html
У восточного побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение
У восточного побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение - РИА Новости, 29.06.2023
У восточного побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2, произошедшее на полуострове Камчатском Камчатского края, ощутили жители Усть-Камчатского района, сообщает Камчатский филиал... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T06:04
2023-06-29T06:04
камчатский край
усть-камчатский район
камчатка
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2, произошедшее на полуострове Камчатском Камчатского края, ощутили жители Усть-Камчатского района, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "Жители Усть-Камчатского района сегодня днем ощутили землетрясение силой до четырех баллов. Магнитуда в эпицентре, который располагался в 30 километрах от поселка Усть-Камчатск, составила 4,2. Глубина залегания очага составила четыре километра под горной грядой", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
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камчатский край
усть-камчатский район
камчатка
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камчатский край, усть-камчатский район, камчатка, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатский край, Усть-Камчатский район, Камчатка, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
У восточного побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2, произошедшее на полуострове Камчатском Камчатского края, ощутили жители Усть-Камчатского района, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"Жители Усть-Камчатского района сегодня днем ощутили землетрясение силой до четырех баллов. Магнитуда в эпицентре, который располагался в 30 километрах от поселка Усть-Камчатск, составила 4,2. Глубина залегания очага составила четыре километра под горной грядой", - говорится в сообщении.
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По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
 
Камчатский крайУсть-Камчатский районКамчаткаРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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