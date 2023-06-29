https://ria.ru/20230629/zemletryasenie-1881024601.html

У восточного побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение - РИА Новости, 29.06.2023

У восточного побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2, произошедшее на полуострове Камчатском Камчатского края, ощутили жители Усть-Камчатского района, сообщает Камчатский филиал... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T06:04

2023-06-29T06:04

2023-06-29T06:04

камчатский край

усть-камчатский район

камчатка

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2, произошедшее на полуострове Камчатском Камчатского края, ощутили жители Усть-Камчатского района, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "Жители Усть-Камчатского района сегодня днем ощутили землетрясение силой до четырех баллов. Магнитуда в эпицентре, который располагался в 30 километрах от поселка Усть-Камчатск, составила 4,2. Глубина залегания очага составила четыре километра под горной грядой", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20230627/zemletryasenie-1880787065.html

камчатский край

усть-камчатский район

камчатка

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камчатский край, усть-камчатский район, камчатка, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия