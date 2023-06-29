https://ria.ru/20230629/zayavlenie-1881094118.html

Госдума приняла заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции

Госдума приняла заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023

Госдума приняла заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции

Госдума на пленарном заседании приняла заявления об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:24

2023-06-29T12:24

2023-06-29T14:08

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла заявления об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана."Депутаты <...> решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма. <...> Осквернение святынь не имеет ничего общего со свободой слова и вероисповедания, с принципами демократии", — указано в документе.Там подчеркивается, что члены нижней палаты Федерального собрания "вместе с мусульманами всего мира возмущены решением властей", которые "разрушают основу мира и безопасности".Предполагается, что заявления направят президенту, правительству, Общественной палате, ООН, ОДКБ, Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другим организациям. Ранее шведская полиция разрешила проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в участника этого мероприятия.

https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html

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швеция, госдума рф, россия, стокгольм (город), оон, межпарламентский союз