https://ria.ru/20230629/zarplaty-1881060382.html

СПЧ призвал сделать зарплаты учителей больше "дохода от условного ларька"

СПЧ призвал сделать зарплаты учителей больше "дохода от условного ларька" - РИА Новости, 29.06.2023

СПЧ призвал сделать зарплаты учителей больше "дохода от условного ларька"

Нужно добиваться, чтобы образование было на первом месте в государственной повестке, а зарплата учителя должна быть больше "дохода от условного ларька", заявил... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:56

2023-06-29T10:56

2023-06-29T11:14

общество

россия

ульяновская область

валерий фадеев

образование - общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

год педагога и наставника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19011/98/190119849_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_75f2e79bf521bc24b647d37fb3765b86.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нужно добиваться, чтобы образование было на первом месте в государственной повестке, а зарплата учителя должна быть больше "дохода от условного ларька", заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. "Зарплата учителя должна быть больше дохода от условного ларька, о котором здесь рассказывали. Мне надо на вас опереться. Нам нужно вместе добиваться того, чтобы образование было в государственной повестке на первом месте", - приводят в Telegram-канале СПЧ слова Фадеева, который в ходе визита в Ульяновскую область встретился с заслуженными педагогическими работниками. "Разговор вышел откровенный: обсуждались риски допуска к преподаванию в старших классах выпускников СПО, проблемы ЕГЭ и совмещения педагогом преподавания по нескольким предметам, высокая нагрузка непрофильной работой, невысокая зарплата. Выступающий за выравнивание по регионам зарплат учителей и врачей (как у военных) глава СПЧ нашел здесь полное понимание", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230418/zarplata-1866102157.html

россия

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, ульяновская область, валерий фадеев, образование - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)