https://ria.ru/20230629/zarplaty-1881060382.html
СПЧ призвал сделать зарплаты учителей больше "дохода от условного ларька"
СПЧ призвал сделать зарплаты учителей больше "дохода от условного ларька" - РИА Новости, 29.06.2023
СПЧ призвал сделать зарплаты учителей больше "дохода от условного ларька"
Нужно добиваться, чтобы образование было на первом месте в государственной повестке, а зарплата учителя должна быть больше "дохода от условного ларька", заявил... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:56
2023-06-29T10:56
2023-06-29T11:14
общество
россия
ульяновская область
валерий фадеев
образование - общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
год педагога и наставника
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нужно добиваться, чтобы образование было на первом месте в государственной повестке, а зарплата учителя должна быть больше "дохода от условного ларька", заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. "Зарплата учителя должна быть больше дохода от условного ларька, о котором здесь рассказывали. Мне надо на вас опереться. Нам нужно вместе добиваться того, чтобы образование было в государственной повестке на первом месте", - приводят в Telegram-канале СПЧ слова Фадеева, который в ходе визита в Ульяновскую область встретился с заслуженными педагогическими работниками. "Разговор вышел откровенный: обсуждались риски допуска к преподаванию в старших классах выпускников СПО, проблемы ЕГЭ и совмещения педагогом преподавания по нескольким предметам, высокая нагрузка непрофильной работой, невысокая зарплата. Выступающий за выравнивание по регионам зарплат учителей и врачей (как у военных) глава СПЧ нашел здесь полное понимание", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230418/zarplata-1866102157.html
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РИА Новости
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общество, россия, ульяновская область, валерий фадеев, образование - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Ульяновская область, Валерий Фадеев, Образование - Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Год педагога и наставника
СПЧ призвал сделать зарплаты учителей больше "дохода от условного ларька"
Фадеев: нужно добиваться, чтобы зарплаты учителей были больше дохода от условного ларька