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В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра - РИА Новости, 29.06.2023
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03:19 29.06.2023 (обновлено: 08:46 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/zapret-1881017860.html
В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра
В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра - РИА Новости, 29.06.2023
В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра
В Госдуме обсуждают введение запрета индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в общепите, соответствующее предложение включено в экспертный доклад... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T03:19
2023-06-29T08:46
султан хамзаев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Госдуме обсуждают введение запрета индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в общепите, соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. "Ввести запрет на … розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями", — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. Также предлагается предусмотреть обязанность передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков. Ранее в Госдуме было принято решение о создании рабочей группы по разработке законопроекта о запрете алкогольных "наливаек" в многоквартирных домах. Депутат ГД Султан Хамзаев сообщал РИА Новости, что закон о запрете продажи алкоголя в ночное время в "наливайках" может быть принят в весеннюю сессию.
https://ria.ru/20230628/otravlenie-1880914307.html
РИА Новости
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султан хамзаев, госдума рф, общество
Султан Хамзаев, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра

В Госдуме обсудили введение запрета розничной продажи пива, медовухи и сидра в общепите

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Ресторан
Ресторан - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Ресторан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Госдуме обсуждают введение запрета индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в общепите, соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.
"Ввести запрет на … розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями", — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Также предлагается предусмотреть обязанность передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.
Ранее в Госдуме было принято решение о создании рабочей группы по разработке законопроекта о запрете алкогольных "наливаек" в многоквартирных домах. Депутат ГД Султан Хамзаев сообщал РИА Новости, что закон о запрете продажи алкоголя в ночное время в "наливайках" может быть принят в весеннюю сессию.
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